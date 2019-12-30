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搭高鐵通勤CP值高？ 內行人曝關鍵「距離換房價」

2019-12-30 20:19聯合新聞網 綜合報導

搭高鐵通勤CP值高，原因為距離換房價。本報系資料庫
搭高鐵通勤CP值高，原因為距離換房價。本報系資料庫
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高鐵行駛速度快，搭乘時間短，加上近年推出定期優惠票，吸引不少台北上班族在桃園、新竹購屋，以距離換房價。就有網友好奇提問，「真的有人搭高鐵通勤上下班嗎？」貼文引發網友熱烈討論。

一名網友在PTT發文表示，「雖然是個老問題，但我還是想問一下有人真的搭高鐵上班的嗎？曾經想過青埔-台北-松山區，高鐵+捷運月票搭好搭滿，就當養車租房的費用，這會不會只是傳說。」

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「我都臺北臺中通勤上課」、「很多新竹桃園往返台北」、「高鐵桃園通勤台北月票4555+捷運月票1280，總共5835，比起租房子便宜很多，住台北除了房租貴，所有水電伙食開銷通通要計算，算下來起碼1-2萬」、「我女友在新竹診所，就是高鐵台北新竹啊」、「竹北台北通勤，月交通費9000，CP值還是高。」

根據統計，高鐵2018年營收、載運人數再創新高，2018全年旅運6396萬人次、日均運量17.5萬人次。其中通勤需求3%，等於每日有超過5千人次的通勤族進出，而隨著國人愈來愈愛搭高鐵，高鐵通勤市場仍有擴大的機會。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，台北市就業機會多，但房價高、買房不易，且房租一路上揚，不少人利用大眾運輸工具通勤，高鐵站通車後，也成為選項之一。她表示，高鐵推出定期優惠票，桃園到台北月票4500多元，新竹站到台北8000多元，讓高鐵通勤人數大幅上升，有些台北上班族甚至遠至台中高鐵站周邊買屋，比較交通成本、通勤時間和購屋費用，搭高鐵通勤雖然得花不少交通費，但比起在台北買房仍然划算。

圖擷自ptt
圖擷自ptt
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高鐵上班族PTT捷運

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