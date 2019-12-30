2019年度五大好評照片 帶你來回顧　

2020年馬上到來，臉書破10萬粉絲追蹤的「報時光」粉專，精選2019年最獲粉絲好評的五大精選老照片，帶民眾一起搭乘時光機，從回味美好舊時光裡，找到更多2020年向前邁進的動力。

1.年度最經典

【懷舊課餘消遣-電視遊樂器】

任天堂電視遊樂器販售店。 分享 facebook

1988年刊登在民生報校園版的「中學生 嗜打電視遊樂器｣新聞，探討中學生流行「打任天堂」，交換「祕笈」和卡帶，到店裡打行情價是1分鐘1塊錢，1小時50塊。這張照片讓所有四、五、六、七年級男生都瘋狂了。

有四年級粉絲拿出當成傳家寶的「紅白機｣說：「我現在還在玩｣；更多引發共鳴的是大家分享放學玩電動被教官、爸媽抓的回憶：「被老師抓到打了20大板...」、「國中時期偷跑去玩，破關很高興！一轉頭⋯老目在門口瞪我⋯」看來，玩電動被打，真的是橫跨世代共同的回憶。

2.年度最可愛

【超火紅懷舊吉祥物-嘟嘟】

中視「浴火鳳凰」嘟嘟(中)、潘迎紫(右)。 分享 facebook

「嗶啵～嗶啵～」1990年由潘迎紫主演的《浴火鳳凰》有個守護神獸「嘟嘟」，當年風靡家家戶戶，所有小孩口頭禪都成了「嗶啵～嗶啵～」連買油還會送嗶啵玩具，你知道它其實是日本製作設計的嗎？貼文大揭密，紅到國外。

「什麼？原來它叫嘟嘟，我一直以為它叫嗶啵」有5成以上粉絲30年後才知道真相，還有人拿出珍藏至今的嘟嘟公仔拍照分享；此外，嘟嘟造型與天線寶寶十分相似，也讓人驚呼「原來是天線寶寶祖師爺耶！」

3.年度話題王

【大安森林公園的前身】

7號公園(即現今大安森林公園)預定地內軍方眷村居民強烈抗爭。 分享 facebook

這張1990年8月拍攝的新聞照片，描述7號公園（即現今大安森林公園）預定地內，眷村居民強烈抗爭阻撓拆遷，也是首度讓人一窺大安森林公園前身的大場景照片。

如今綠意盎然的公園前身竟是有近1800戶的眷村，網友驚呼「住台北30多年現在才知道，感謝報時光」、「我小時候就住在裡面，小時候還在裡面偷拔蕃薯，用西瓜皮抓金龜子！」、「以前坐公車的必經之路～看著那些眷村從有到無的拆除過程～眷村也成為歷史隨著時間被漸漸淡忘了～」無限感慨。

4.年度最懷念

【你我的福和橋 曾經過橋要收費】

福和橋首度試辦共乘汽車三人以上免費通行措施。 分享 facebook

交通打結、鼓勵共乘似乎不是現在才有的狀況，1988年台北市福和橋過橋可是要收費的，當年市府試辦共乘汽車免費通行，3人共乘即可免費，期望透過共乘達到通行順暢成果，結果第一天當然是大混亂啦。

「以前過橋 拿收據10元、不拿收據5元.....｣、「以前真的是入北市都要收費還有過憲兵哨｣最強大的是，竟然真的有粉絲秀出當時「請保持票根，以備查驗｣的票根，當年印票人員看到的話一定超感動。

5.年度最古早味

【塑膠袋裝飲料，勾起你的懷舊回憶】

在牛肉麵街裡，有三家冰果攤，這裡的果汁和牛肉麵有著相同的特點－「便宜又大袋」。外帶飲料一袋五百CC加上冰塊，才賣十塊錢。 分享 facebook

如今手搖飲料店滿街都是，人手一「杯｣講究的是巧思和設計，這張1993年拍攝的照片，呈現過去「便宜又大袋」的古早味飲料都是一「袋｣在手。但有趣的是，拍攝地點是已經消失的塔城街牛肉麵街，意外引發網友對牛肉麵街的滿滿回憶。

「以前公司就在那附近，吃完牛肉麵，帶一袋果汁回公司｣、「我都吃榕樹下牛肉麵，大碗跟臉盆一樣｣、「好懷念在這吃的牛肉麵，好吃又好喝的一條街｣「好懷念喔！吃完牛肉麵，一定要買一包飲料來喝！人手一包邊走邊喝~｣看完粉絲分享，所有人都覺得好餓的一篇。