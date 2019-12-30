北北基桃竹苗大雨特報！北台灣入夜氣溫直直落

中央氣象局發布大雨特報，南方雲系北移，今天新竹以北地區及苗栗山區有局部大雨發生的機率。本報資料照片 分享 facebook

中央氣象局發布大雨特報，南方雲系北移，今天新竹以北地區及苗栗山區有局部大雨發生的機率，請注意。

氣象局表示，今天下半天東北季風逐漸增強，北台灣降雨轉趨明顯，下雨時間增多，南部降雨和昨天相比則會減少許多，但仍有局部短暫雨。

今晚之後北台灣氣溫將明顯往下降，到明天清晨會降到16度左右，其他地方天氣則和今天類似。