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雨神北上！氣象局發7縣市大雨特報 北台灣入夜氣溫直直落

五電信跨年網路基地台準備好了！全台陪你HIGH到新年

2019-12-30 16:23聯合報 記者黃筱晴／即時報導

參加跨年晚會除了怕下雨，更怕手機沒訊號！五家電信皆已提前做好準備，迎接跨年尖峰時段的超量需求。

中華電信

中華電信預估今年熱門跨年活動區域的行動上網數據量，將超過平時使用量的4倍，因此總動員超過500位以上的工程人員，包括行通部門350人於活動現場進行訊務疏通工作，全台營運處逾百位工程師全程待命，由網管中心全程監控疏導訊務，針對熱門跨年活動區域，包括台北市政府、101信義商圈、美麗華商圈、台中麗寶樂園、台中太平運動場、高雄夢時代、高雄義大世界、花蓮跨年晚會﹙六期重劃區﹚、台東海濱公園等超過30個跨年晚會，佈建近千台最新型高效能基地台，獨家運用高速基地台6CC、5CA技術，提供倍數以上的網路傳輸處理效能，提供客戶更佳的行動上網體驗。

同時，為讓用戶搶先體驗5G網速，中華電信於台北市政府前跨年現場，首次舉行國內戶外5G高速實測展示，整合中華電信5G多層次網路技術能量、Samsung Galaxy Note 10+ 5G旗艦手機，公開實證戶外5G網路Gbps等級之超高網速。

遠傳

遠傳全台工程單位將加派逾170站的行動基站（含行動車及行動基地台），進駐包括台北市政府、新北歡樂耶誕城、桃園高鐵站前廣場、麗寶樂園、雲林劍湖山、高雄夢時代等全台人潮聚集的跨年熱區。遠傳北中南網路工程團隊除了各駐地工程師24小時待命外，更加派近200位工程人員支援架設臨時基地台。

遠傳電信今年也是2020台北市府跨年盛典電信獨家贊助商，並提前完成市府前廣場、仁愛路四段路燈加裝4G基地台的工程，可提供跨年夜市府前熱區較往年多5倍的網路數據傳輸容量，提供用戶優質的網路訊號。此外，遠傳還將在今年台北跨年晚會主舞台上，藉由5G領先技術，進行異地合演的精彩大秀，為2020年的5G服務商轉揭開序幕。

台灣大哥大

台灣大今年預估跨年夜用戶數據使用量增幅將逾150%，因此於人潮集結的熱門景點，包括北市府廣場與101、大直美麗華、台中麗寶樂園、高雄夢時代與義大跨年煙火、高鐵桃園站前廣場跨年晚會、桃園五月天演唱會等，增設超過700站行動基站（含行動車、行動基地台和小基站）、出動200位以上的工程人員全面待命。同時，更於跨年熱門景點建置免費Wi-Fi熱點，讓台灣大用戶獨享，當天只要搜尋到「TWM Happy 2020」Wi-Fi訊號，輸入手機門號，就可收到密碼簡訊，登錄後即可使用免費Wi-Fi。

台灣之星

台灣之星今年將動員超過400位網路工程及維護單位同仁，並出動所有行動基地車全台巡迴服務，於全台超過50個跨年現場佈建超過400個臨時及行動基地台，擴增頻寬容量平均超過3.8倍以上，進駐包含台北101、美麗華、新北耶誕城、桃園高鐵特區、台中麗寶樂園、台中太平運動場、台南美術館、高雄義大世界、夢時代等地，確保最佳的網路品質。目前台灣之星4G基站總量已近16,000座，年成長達127%，連續三年蟬連基站成長率最高的電信業者寶座，另外也持續提升4G涵蓋率，總共覆蓋全台365個鄉鎮，並積極提升偏遠山區及離島地區的語音通訊品質。

亞太電信

亞太電信也提前於全台北中南耶誕、跨年等熱點投入數百名人員，並已先將行動基地台進駐網友討論度最高的國際級耶誕節活動「新北耶誕城」、五月天萬人桃園演唱會；今年跨年活動期間，更首次於全台北中南熱門跨年景點使用準5G的巨量天線系統，包含台北市政府府前廣場、愛在桃園幸福美好跨年晚會、高雄夢時代、淡水海關碼頭、高雄義大世界、五月天跨年演唱會，搭配行動車，擴增數百站網路容量，以處理大量資料傳輸流量，提高網路吞吐量及能量效率，提供最佳網路通訊品質。

亞太電信近日已將行動基地台進駐五月天擠爆萬人的桃園演唱會，提供民眾最佳的上網體驗...
亞太電信近日已將行動基地台進駐五月天擠爆萬人的桃園演唱會，提供民眾最佳的上網體驗。圖／亞太電信提供
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亞太電信今年跨年活動，首次使用準5G的巨量天線系統，以處理大量資料傳輸流量，提高...
亞太電信今年跨年活動，首次使用準5G的巨量天線系統，以處理大量資料傳輸流量，提高網路吞吐量及能量效率。記者黃筱晴／攝影
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中華電信出動近千台基地台，工程人員總動員更於北市府前跨年現場戶外5G測速展示，讓...
中華電信出動近千台基地台，工程人員總動員更於北市府前跨年現場戶外5G測速展示，讓用戶搶先體驗。圖／中華電信提供
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五家電信早已提前進駐台北市政府前，為跨年晚會的網路品質備戰。記者黃筱晴／攝影
五家電信早已提前進駐台北市政府前，為跨年晚會的網路品質備戰。記者黃筱晴／攝影
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迎2020年跨年熱點流量高峰，台灣之星出動上百同仁、佈逾400臨時基地台。記者黃...
迎2020年跨年熱點流量高峰，台灣之星出動上百同仁、佈逾400臨時基地台。記者黃筱晴／攝影
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遠傳動員150人次的工程人員，提前完成市府前廣場、仁愛路四段路燈加裝4G基地台的...
遠傳動員150人次的工程人員，提前完成市府前廣場、仁愛路四段路燈加裝4G基地台的工程。圖／遠傳提供
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跨年晚會基地台義大世界

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