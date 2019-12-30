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雨神北上！氣象局發7縣市大雨特報 北台灣入夜氣溫直直落

影／梅花炸裂南投！國姓九份二山元旦後最美

2019-12-30 16:22聯合報 記者賴香珊／南投即時報導

時序入冬，低溫加雨水催化，南投縣國姓鄉九份二山梅花相繼盛放，山頭換上雪白新妝，當地3大梅區平均花況近7成，元旦進入最佳遊賞期，公所將從當天上午8時起進行交通疏導，限制由龍南路進、長石巷出，全面管制至7日下午4時。

國姓公所指出，鄉內梅區集中在海拔約700至1000公尺的九份二山地區，近年更因農民加強梅園管理，只要氣候佳，花況和產量就不錯，又以龍南路九尖茶廠、長石巷7號梅莊及觀景台、金九高山咖啡附近的羅家梅園等3大梅區最有看頭。

南港村長洪永鎮說，前2年受暖冬少雨影響，梅況和產量奇慘無比，還好今年入冬2波低溫降雨，溫度和水氣搭配得宜，梅花大爆發，因此目前普遍花開近7成，前2天下雨雖打落一些，但雨勢不大未損及花苞，之後花況可望更佳，精采可期。

國姓公所也表示，今年九份二山梅況是近3年來最佳的一年，預計從元旦起的2到3週都是最佳觀賞期，但因該地區周邊道路狹窄，雙向通行會車不易，為讓賞梅遊客不致在往返梅區間造成交通不便，元旦至7日將進行交通管制疏導措施。

而管制範圍主要為921地震紀念園區，全區單向通行由投147線龍南路口入，進能從長石巷口出，而由長石巷口入，僅能到達堰塞湖，並循原路出；管制時間為每日上午8時至下午4時，管制期間各梅區出入口也有人員指揮，

國姓鄉長丘埔生表示，九份二山地震紀念園區景色優美，921造就地震景點更是令人嘆為觀止，惟園區道路狹窄，無法雙向通行是為可惜之處；配合全區梅園盛開，為了讓賞梅遊客不致在往返梅區間造成交通不便，2020年元月1日至7日於梅區出入口處設有管制站，並派專人協助遊客出入，請現場管制依指示行進。

南投縣國姓鄉九份二山梅花盛放，山頭換上雪白新妝，當地梅區平均花況近7成，元旦起進...
南投縣國姓鄉九份二山梅花盛放，山頭換上雪白新妝，當地梅區平均花況近7成，元旦起進入最佳遊賞期。記者賴香珊／攝影
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南投縣國姓鄉九份二山梅花盛放，山頭換上雪白新妝，當地梅區平均花況近7成，元旦起進...
南投縣國姓鄉九份二山梅花盛放，山頭換上雪白新妝，當地梅區平均花況近7成，元旦起進入最佳遊賞期。記者賴香珊／攝影
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南投縣國姓鄉九份二山梅花盛放，山頭換上雪白新妝，當地梅區平均花況近7成，元旦起進入最佳遊賞期。圖／讀者提供
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南投縣國姓鄉九份二山梅花盛放，山頭換上雪白新妝，當地梅區平均花況近7成，元旦起進入最佳遊賞期。記者賴香珊／攝影
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南投縣國姓鄉九份二山梅花盛放，山頭換上雪白新妝，當地梅區平均花況近7成，元旦起進...
南投縣國姓鄉九份二山梅花盛放，山頭換上雪白新妝，當地梅區平均花況近7成，元旦起進入最佳遊賞期。圖／讀者提供
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九份地震低溫

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