影／梅花炸裂南投！國姓九份二山元旦後最美

時序入冬，低溫加雨水催化，南投縣國姓鄉九份二山梅花相繼盛放，山頭換上雪白新妝，當地3大梅區平均花況近7成，元旦進入最佳遊賞期，公所將從當天上午8時起進行交通疏導，限制由龍南路進、長石巷出，全面管制至7日下午4時。

國姓公所指出，鄉內梅區集中在海拔約700至1000公尺的九份二山地區，近年更因農民加強梅園管理，只要氣候佳，花況和產量就不錯，又以龍南路九尖茶廠、長石巷7號梅莊及觀景台、金九高山咖啡附近的羅家梅園等3大梅區最有看頭。

南港村長洪永鎮說，前2年受暖冬少雨影響，梅況和產量奇慘無比，還好今年入冬2波低溫降雨，溫度和水氣搭配得宜，梅花大爆發，因此目前普遍花開近7成，前2天下雨雖打落一些，但雨勢不大未損及花苞，之後花況可望更佳，精采可期。

國姓公所也表示，今年九份二山梅況是近3年來最佳的一年，預計從元旦起的2到3週都是最佳觀賞期，但因該地區周邊道路狹窄，雙向通行會車不易，為讓賞梅遊客不致在往返梅區間造成交通不便，元旦至7日將進行交通管制疏導措施。

而管制範圍主要為921地震紀念園區，全區單向通行由投147線龍南路口入，進能從長石巷口出，而由長石巷口入，僅能到達堰塞湖，並循原路出；管制時間為每日上午8時至下午4時，管制期間各梅區出入口也有人員指揮，