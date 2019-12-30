淡海輕軌跨年42小時不打烊 4跨年列車還可拿專屬紀念品

為了疏運跨年人潮，淡海輕軌從31日清晨6點開始到明年1月1日深夜12點為止，將持續營運42小時不打烊。新北捷運公司表示，跨年當天晚間11點45分、12點整V01紅樹林站及V11崁頂站雙向發車的4列車，將化身跨年列車，明年元旦起，每周雙向將增加42班次，下班尖峰時段也延長到晚間10點，官網將推出「列車到站時刻即時資訊」，供通勤族便捷的運輸服務。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，去年跨年淡海輕軌列車及線上服務的人員陪乘客一同倒數，帶給列車上乘客驚喜與難忘的回憶，廣受好評，今年將持續辦理跨年列車活動，主活動列車將於明天晚間11點45分從輕軌紅樹林站出發，只要搭乘晚間11點45分、12點整從V01紅樹林站及V11崁頂站雙向發車的4列車，均有機會獲得神秘的2020跨年專屬的紀念小物。

新北捷運公司表示，淡海輕軌自12月23日通車滿周年，推出一系列幾米主題列車及特色一日票，還有週年紀念套票都廣受好評，目前持續運用大數據觀察乘客搭車狀況，提供更符合民眾乘車需求的班次服務，因此明年元旦起，每周雙向將增加42班次，並將下班尖峰時段延長至晚間10點，官網也將推「列車到站時刻即時資訊」，供民眾查詢。