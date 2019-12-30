淡海輕軌跨年42小時不打烊 4跨年列車還可拿專屬紀念品
為了疏運跨年人潮，淡海輕軌從31日清晨6點開始到明年1月1日深夜12點為止，將持續營運42小時不打烊。新北捷運公司表示，跨年當天晚間11點45分、12點整V01紅樹林站及V11崁頂站雙向發車的4列車，將化身跨年列車，明年元旦起，每周雙向將增加42班次，下班尖峰時段也延長到晚間10點，官網將推出「列車到站時刻即時資訊」，供通勤族便捷的運輸服務。
新北捷運公司總經理吳國濟表示，去年跨年淡海輕軌列車及線上服務的人員陪乘客一同倒數，帶給列車上乘客驚喜與難忘的回憶，廣受好評，今年將持續辦理跨年列車活動，主活動列車將於明天晚間11點45分從輕軌紅樹林站出發，只要搭乘晚間11點45分、12點整從V01紅樹林站及V11崁頂站雙向發車的4列車，均有機會獲得神秘的2020跨年專屬的紀念小物。
新北捷運公司表示，淡海輕軌自12月23日通車滿周年，推出一系列幾米主題列車及特色一日票，還有週年紀念套票都廣受好評，目前持續運用大數據觀察乘客搭車狀況，提供更符合民眾乘車需求的班次服務，因此明年元旦起，每周雙向將增加42班次，並將下班尖峰時段延長至晚間10點，官網也將推「列車到站時刻即時資訊」，供民眾查詢。
淡海輕軌通車後，台灣鐵道最北端的車站由捷運淡水站改為淡海輕軌的崁頂站，新北捷運公司表示，元旦起民眾只要搭乘淡海輕軌來到崁頂站都可以在月台上索取最北車站的到站證明與印章紀念，明年1月5日前只要將與最北車站道標合照上傳至淡海輕軌X新北捷運粉絲團，就有機會抽到最近最夯的淡海輕軌週年幾米紀念套票。
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