酪梨、香蕉...12種清掃身心的能量食物看這裡

過年除舊布新，身心也該來個大掃除。曾任台北榮民總醫院神經再生中心特約醫師、榮總白金逆齡中心執行長的洛桑加參，分享靜心好食清單，讓12樣好食物幫你身體更健康。

洛桑加參在「淨心‧靜心」（時報出版）書中指出，吃錯東西，一般人要花好大力氣才能把它代謝掉。正從疾病中康復的人，消化、代謝、排毒功能往往較差，更應該慎選入口的食物，減少干擾與無謂的耗損，把大部份精力用在自癒上才好。

洛桑加參分享12種可以帶給人們滿滿元氣的好食物：

1. 酪梨：含有能保護你的優質油脂，益腦顧心，營養價值媲美母乳。不過酪梨熱量高，有減重需求的人，建議和朋友一同分享。

2. 香蕉：攝取微量礦物質的絕佳來源，這對你的心緒安定尤其重要。憂鬱的、睡不著的、背負創傷與壓力的，吃了更快意。

3. 莓果：提供生命力的能量寶石，掌握著抗氧化的祕密。我不會說「吃草莓、藍莓的女人不會老」，但肯定老得比隔壁那個愛生氣的慢。

4. 不加糖的新鮮柳橙汁：有人美稱它是「上帝做出來的蒸餾水」，意思是勸人與其生病時才來喝藥，不如在健康時就把它當成預防疾病的飲料。請盡量選擇現壓現榨的，並在半個小時內喝完。

5. 無花果：能幫腸道除舊布新，趕走壞的，留下好的。身心靈大掃除就靠它吧！

6. 奇異果：助你告別血糖失衡所引起的情緒暴衝。果皮刷洗乾淨，連皮帶肉吃，便祕有解。

7. 木瓜：肚子鬧脾氣、情緒有點糟，何以解憂？唯有木瓜。木瓜富含酵素，堪稱顧腸胃神器。人體中負責傳遞幸福訊息的血清素，有八九成來自你的消化器官。要能感受幸福，記得補充天然酵素，別讓腸胃不開心。

8. 十字花科家族：地表最強的防癌家族。空汙來襲，它們還能顧好你的肺。家族成員包含綠的白的花椰菜、紫的白的高麗菜，白菜、蘿蔔、甘藍……，花開四瓣成十字型的就是。

9. 香草家族：鼠尾草、迷迭香、百里香，抗菌力強，能幫你增強對環境的適應力與抗壓力。善用香草，調味料還能少用一點，減少鹽分攝取保護血管。

10. 地瓜：預防多種因消化問題所引發的疾病。想減肥，該放棄的是精緻澱粉，地瓜不該放棄。

11. 薑黃：最天然的鎮定劑，緩解慢性發炎。不一定非靠薑黃素補充劑不可，好吃的咖哩裡面就有很多薑黃。

12. 蜂蜜：可提升對流感的抵抗力，想吃甜又怕精製糖傷身，就吃天然蜂蜜吧！