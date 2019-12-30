親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

水泥師傅不准女兒探班 她到現場淚崩：以爸爸為傲

酪梨、香蕉...12種清掃身心的能量食物看這裡

2019-12-30 13:50聯合報 記者何定照／台北即時報導

過年除舊布新，身心也該來個大掃除。曾任台北榮民總醫院神經再生中心特約醫師、榮總白金逆齡中心執行長的洛桑加參，分享靜心好食清單，讓12樣好食物幫你身體更健康。

洛桑加參在「淨心‧靜心」（時報出版）書中指出，吃錯東西，一般人要花好大力氣才能把它代謝掉。正從疾病中康復的人，消化、代謝、排毒功能往往較差，更應該慎選入口的食物，減少干擾與無謂的耗損，把大部份精力用在自癒上才好。

洛桑加參分享12種可以帶給人們滿滿元氣的好食物：

1. 酪梨：含有能保護你的優質油脂，益腦顧心，營養價值媲美母乳。不過酪梨熱量高，有減重需求的人，建議和朋友一同分享。

2. 香蕉：攝取微量礦物質的絕佳來源，這對你的心緒安定尤其重要。憂鬱的、睡不著的、背負創傷與壓力的，吃了更快意。

3. 莓果：提供生命力的能量寶石，掌握著抗氧化的祕密。我不會說「吃草莓、藍莓的女人不會老」，但肯定老得比隔壁那個愛生氣的慢。

4. 不加糖的新鮮柳橙汁：有人美稱它是「上帝做出來的蒸餾水」，意思是勸人與其生病時才來喝藥，不如在健康時就把它當成預防疾病的飲料。請盡量選擇現壓現榨的，並在半個小時內喝完。

5. 無花果：能幫腸道除舊布新，趕走壞的，留下好的。身心靈大掃除就靠它吧！

6. 奇異果：助你告別血糖失衡所引起的情緒暴衝。果皮刷洗乾淨，連皮帶肉吃，便祕有解。

7. 木瓜：肚子鬧脾氣、情緒有點糟，何以解憂？唯有木瓜。木瓜富含酵素，堪稱顧腸胃神器。人體中負責傳遞幸福訊息的血清素，有八九成來自你的消化器官。要能感受幸福，記得補充天然酵素，別讓腸胃不開心。

8. 十字花科家族：地表最強的防癌家族。空汙來襲，它們還能顧好你的肺。家族成員包含綠的白的花椰菜、紫的白的高麗菜，白菜、蘿蔔、甘藍……，花開四瓣成十字型的就是。

9. 香草家族：鼠尾草、迷迭香、百里香，抗菌力強，能幫你增強對環境的適應力與抗壓力。善用香草，調味料還能少用一點，減少鹽分攝取保護血管。

10. 地瓜：預防多種因消化問題所引發的疾病。想減肥，該放棄的是精緻澱粉，地瓜不該放棄。

11. 薑黃：最天然的鎮定劑，緩解慢性發炎。不一定非靠薑黃素補充劑不可，好吃的咖哩裡面就有很多薑黃。

12. 蜂蜜：可提升對流感的抵抗力，想吃甜又怕精製糖傷身，就吃天然蜂蜜吧！

此外，全穀物、芝麻綠豆等種子食物、多樣化的當令蔬果、當地的藥草、綠茶或普洱茶、以傳統方法製成的起司等，也都很不錯。

曾任台北榮民總醫院神經再生中心特約醫師、榮總白金逆齡中心執行長的洛桑加參的「淨心...
曾任台北榮民總醫院神經再生中心特約醫師、榮總白金逆齡中心執行長的洛桑加參的「淨心‧靜心」。圖／時報出版
分享

酵素蜂蜜

延伸閱讀

遭禁賽4年 俄奧會信心喊話：將打國旗出賽東奧

喝對才健康！醫師揭茶、酒、咖啡的挑選秘訣

筋骨受傷的人別吃香蕉？營養師：確實有根據

為什麼窄管中的氣泡不會上升？一名瑞士學生解決...

奧運／禁藥疑雲 俄羅斯無緣東奧、世足

被禁參加全球體育賽事4年 俄羅斯稱上訴無望

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

你家腎臟沒我家大… 一腎換一腎 卡在這個人性陰暗面

2019-12-30 09:00

延長線多久要換？ 網友驚：我家已用超過十年

2019-12-30 13:44

九縣市大雨特報 這些地方還要注意強風濃霧

2019-12-30 10:58

不只愛美更要健康 認識黑白斑潛藏的警訊

2019-12-30 10:32

從濕涼轉濕冷 吳德榮：明跨年夜前後氣溫最低

2019-12-30 07:34

學鋼琴永遠不嫌太老 成人學鋼琴十大秘訣

2019-12-30 13:42

修復版=看過？與1900再敘經典 「海上鋼琴師」重返大螢幕

2019-12-30 12:43

一張圖看天氣！跨年夜到元旦最冷14度 降雨可望趨緩

2019-12-29 20:01

淡海輕軌跨年42小時不打烊 4跨年列車還可拿專屬紀念品

2019-12-30 14:59

迎接2020第一道曙光 本島這4處最早

2019-12-30 14:28

AI預測肥胖成因 國衛院、基隆長庚、宏碁合建資料庫

2019-12-30 14:19

血管瘤給付檢討 健保署：歡迎倡議討論

2019-12-30 14:15

給付看得到吃不到 病友：治療血管瘤是醫病非美容

2019-12-30 14:12

美翻了！30萬株鬱金香輪流綻放 花期至明年3月中

2019-12-30 14:05

花蓮慈濟中西醫合療 改善腦麻兒肌張力

2019-12-30 13:44

嘉義長庚推「共同行為模式」 開啟ADHD孩童另一扇窗

2019-12-30 13:42

影／過勞睡不好恐變笨 醫提7招預防與改善過勞法

2019-12-30 13:38

北市首推外送員自治條例 戴季全：盼柯文哲暫緩三讀

2019-12-30 13:26

羅東林管處招考森林護管員 原來必須具備這些超技能

2019-12-30 12:54

全國第一家住宿型長照機構落成 助長者安養天年

2019-12-30 12:03

吃爆！台中「肉燥飯+貢丸湯」只要25元 網驚：這是20年前的價位吧

2019-12-30 12:00

國衛院、長庚、宏碁合力建構 肥胖症智慧預測系統

2019-12-30 11:53

蘇花改1月6日通車 兩座美麗的橋躍上郵票

2019-12-30 11:40

血管瘤給付申請難 健保署願討論促標準與時俱進

2019-12-30 11:31

工會：護理職場爭議通報平台 僅處理了違法的冰山一角

2019-12-30 11:15

秋冬慢性咳嗽要注意 醫師：小心可能是肺癌或肺結核

2019-12-30 11:13

血管瘤雷射納健保 近20年幾無人成功申請給付

2019-12-30 11:08

打卡後繼續上班騙不過這款App 「行醫記錄器」揪過勞

2019-12-30 10:54

【重磅快評】「引風、增綠、留藍」 城市降溫知易行難

2019-12-30 10:43

跨年元旦最冷 迎曙光中南部山區最有機會看到

2019-12-30 10:00

今晨雨區明顯分布在兩側 鄭明典指與潮濕層高度有關

2019-12-30 08:13

血庫見底 急需A、O型熱血

2019-12-30 00:29

行醫記錄App 揭醫師過勞

2019-12-30 00:29

環評失真？環署：擬強化顧問公司評鑑

2019-12-30 00:29

加強環評把關 環團：改環署發包

2019-12-30 00:29

蘇花改環評生態調查失真 挨批玩假的？

2019-12-30 00:29

健康你我他／「前後來回」擦地板 不再腰痠背痛

2019-12-29 23:58

慢性病進補 防中西藥交互作用

2019-12-29 23:57

長輩用電暖器 燙傷風險高

2019-12-29 23:57
看更多

熱門文章

一張圖看天氣！跨年夜到元旦最冷14度 降雨可望趨緩

2019-12-29 20:01

洗頭一天不超過一次 正確洗髮頭皮不發炎

2019-12-29 17:14

每小時最多120顆！2020第一場象限儀座流星雨 1月4日大爆發

2019-12-29 16:26

唐綺陽星座運勢週報：水瓶有升官運 雙魚桃花滿天飛

2019-12-30 07:42

蘇花改環評生態調查失真 挨批玩假的？

2019-12-30 00:29

環評生態調查玩假的？蘇花改物種、數量2年內暴增

2019-12-29 23:33

你家腎臟沒我家大… 一腎換一腎 卡在這個人性陰暗面

2019-12-30 09:00

珍珠奶茶哪家好喝？ 網一面倒狂推：無糖也好喝

2019-12-30 11:20

冷氣團來襲 梅、櫻提早開花

2019-12-29 23:46

從濕涼轉濕冷 吳德榮：明跨年夜前後氣溫最低

2019-12-30 07:34

延長線多久要換？ 網友驚：我家已用超過十年

2019-12-30 13:44

每日星座運勢／雙子情商走高的一天 財神爺光顧囉！

2019-12-30 00:00

今晨雨區明顯分布在兩側 鄭明典指與潮濕層高度有關

2019-12-30 08:13

「愛的迫降」孫藝珍只靠3000元飾品 一秒勾引帥氣玄彬

2019-12-30 11:23

【閱讀生活】楊晴翔／婚姻冷暴力

2019-12-30 06:00

林志玲人美心更美做公益 網：好羨慕老爺爺、老奶奶

2019-12-30 10:11

血庫見底 急需A、O型熱血

2019-12-30 00:29

簡便化妝法！關曉彤靠「一支口紅」畫全臉、少女味爆表

2019-12-29 19:01

【為母心情】夏客／箭行千里

2019-12-30 06:00

血管瘤雷射納健保 近20年幾無人成功申請給付

2019-12-30 11:08

台灣黑鳶數量再創7年新高 今年首度觀察超過700隻

2019-12-29 16:49

全國第一家住宿型長照機構落成 助長者安養天年

2019-12-30 12:03

打卡後繼續上班騙不過這款App 「行醫記錄器」揪過勞

2019-12-30 10:54

腦中風十大死因 前3名篩檢能預防

2019-12-29 15:39

歷史性的一刻！ 104歲蒸汽火車同框阿里山

2019-12-29 17:50

飛上高空追第一道曙光！華信航空推曙光專機盤旋東海岸

2019-12-29 18:08

九縣市大雨特報 這些地方還要注意強風濃霧

2019-12-30 10:58

【重磅快評】「引風、增綠、留藍」 城市降溫知易行難

2019-12-30 10:43

環評失真？環署：擬強化顧問公司評鑑

2019-12-30 00:29

酪梨、香蕉...12種清掃身心的能量食物看這裡

2019-12-30 13:50

跨年元旦最冷 迎曙光中南部山區最有機會看到

2019-12-30 10:00

美翻了！30萬株鬱金香輪流綻放 花期至明年3月中

2019-12-30 14:05

三階段公費流感疫苗 元旦開打

2019-12-29 23:22

澳洲和牛配火鍋好搭！全台10家暖心鍋物專賣店懶人包

2019-12-29 18:41

SWATCH全新Big Bold表讓人看光光了！ 網：我聽見錢包在哀嚎

2019-12-30 10:58

蘇花改1月6日通車 兩座美麗的橋躍上郵票

2019-12-30 11:40

南方雲系北移全台有雨 台北跨年夜可能飄雨

2019-12-29 15:35

跨完年就去搶！2020年10大唇膏夯牌「最強新色」總盤點

2019-12-29 17:05

首爾來回含稅免4千！酷航跨年、元旦飛常酷推優惠

2019-12-30 13:01

羅東林管處招考森林護管員 原來必須具備這些超技能

2019-12-30 12:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top