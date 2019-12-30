花蓮慈濟中西醫合療 改善腦麻兒肌張力

花蓮剛滿1歲的欣欣因出生時難產，造成腦性麻痺。從今年8月開始在花蓮慈濟醫院中醫兒科主任楊成湛門診接受針灸、中藥配合復健的中西醫合療模式，治療3個多月後肌張力異常與肢體協調性有明顯進步。楊成湛呼籲家有腦麻兒的家長不要放棄，中西醫合療是對腦性麻痺病童更好的治療模式。

「她趴著時脖子抬不起來，也不會翻身，後來抱著姑且一試的心態使用中西醫合療」欣欣的爸爸說，想不到效果還不錯，體重從原先的6.7公斤增至8.3公斤，肢體異常張力明顯改善很多，並且更有活力，覺得非常欣慰。

腦性麻痺是大腦在發育未成熟前，因某些原因造成腦細胞受到傷害或病變，所引起的運動機能障礙，常合併語言溝通、智能與學習發展上的多重障礙。楊成湛以針灸、中醫捏脊按摩、中藥配合復健的中西醫合療模式，促進欣欣的腦部循環與改善運動神經功能及肌肉張力，也以中藥調理脾胃與提升免疫功能。

楊成湛表示，除接受西醫常規復健治療外，每周針灸治療、每次約30分鐘後，並回家進行中藥藥浴，結合西醫復健、中醫針灸合併治療。這種模式也應用於其他自閉症及發展遲緩的病童。希望透過中西醫共同照護模式，提供花東地區病童們更完善的醫療。