嘉義長庚推「共同行為模式」 開啟ADHD孩童另一扇窗

嘉義長庚醫院兒童青少年精神醫學主治醫師陳錦宏，5年前創立台灣心動家族兒童青少年關懷協會，結合醫師、社工師、心理師等協助ADHD(注意力不足過動症)的家庭，提供醫學知識、分享教養方式，促進彼此成長支持，建立ADHD照護治療者與照顧者的共同行動模式協會。

嘉義長庚醫院與社團法人台灣心動家族兒童青少年關懷協會今日上午在長庚醫院內，舉行「ADHD孩子與家庭長期社區照護共同行動模式」雲嘉工作站成立揭牌儀式，此模式在院內推動近3年，在社區服務超過1萬人次。

陳錦宏指出ADHD分為3類型，分別為注意力不足型、過動型及混合型，其中顯著症狀，無法維持注意力、未能專注於細節、無耐心、愛講話、插嘴，容易暴怒，愛走動，精力旺盛，容易干擾他人。

並非不專心或好動就一定是ADHD，陳錦宏說，症狀需維持6個月以上，夠嚴重，每項症狀群都有9項症狀，需符合6項以上，最重要造成功能上的損害，造成孩子在學習、人際、家庭的嚴重困擾。

陳錦宏分享，服務個案中，1名ADHD的學童阿弘相當熱愛繪畫，但情緒及行為常失控，經常與低收入戶，獨自扶養他的父親起衝突，阿弘甚至曾報警，控告父親家暴，阿弘的父親一度想帶著孩子結束生命，直到透過陳錦宏以「共同行動模式」提供父子協助。

在醫師及各方專業人員與父親合作努力下，逐漸改善阿弘的症狀，他的情緒不再經常失控，學業成績也逐漸進步，展現出阿弘的繪畫天分，在嘉義長庚醫院支持下將阿弘的素描製成馬克杯，並將馬克杯義賣所得捐贈給阿弘一家改善經濟狀況。

陳錦宏說，「醫療不應只有在診間，醫療該擴展到家庭及社會群體，使它變成家族、部落，擴大醫療力量，使群體互相支持。」

透過社區照護模式的場地及專業人員的資源協助，將醫療照護能量延伸到家庭與社區之中，擴充對兒童青少年精神心理健康，如ADHD、自閉症等相關醫療及諮詢服務。