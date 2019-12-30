影／過勞睡不好恐變笨 醫提7招預防與改善過勞法

新竹一個科技公司的高階主管，近期要決定數十億的投資案，壓力大到一整個月都沒辦法好好睡覺，導致白天精神差、亂發脾氣，工作上易忘東忘西，該名主管擔心患有失智症而前來中國醫藥大學新竹附設醫院就醫，經過藥物飲食與生活作息調整後，睡眠改善，大腦也恢復清醒了。

身心科醫師周伯翰表示，過勞會影響腦力通常有幾種原因：一. 過勞導致的自律神經失調影響睡眠品質，導致大腦無法獲得充分休息，影響白天專注力。二、由於工時長，大腦長時間固定單調缺乏刺激，反應變遲鈍；三、不良的生活習慣。由於壓力大，使用菸酒等物質幫助紓壓或是睡眠，對大腦造成的不良影響；四、長期壓力會使身體產生壓力皮質素，導致大腦萎縮。

周伯翰引用自己過去發表在國際期刊（scientific reports）關於「過勞對腦功能影響」的研究，該研究總共收了68位勞工，利用「近紅外光腦光譜儀, fNIRS」測大腦前額葉(frontal lobe)功能，結果顯示，過勞指數越高的人，測驗時大腦反應越慢、注意力與記憶力越差。也因此過勞的人容易出現記性差、憂鬱、焦慮、暴躁、失控行為等情況。周伯翰也補充說明，大腦前額葉是大腦的司令官，在大腦發展過程中最晚成熟，卻也最容易最先受壓力影響而退化。

周伯翰表示，過勞常發生在長工時、高壓的工作，此外完美主義、急性子與使命必達的人都是工作過勞的高危險群。新年新希望把握七守則讓自己變聰明，如何預防與改善過勞呢？周伯翰分享7大原則：輕微的工作過勞可以透過生活與飲食調整。

1.提升身體的抗壓性：有氧運動333、多吃富含色胺酸的抗壓飲食。

2.學習放鬆方法：多練習腹式呼吸、工作時適度休息、可以練太極或瑜珈等。

3.學習在適當的時候說「不」，避免工作超出負荷。

4.在工作之餘培養讓自己快樂的興趣，增加大腦的多巴胺。

5.培養社交關係：朋友之間彼此互相加油打氣不當邊緣人。

6.適當調整工作環境/職務內容。