親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

挺蔡要寫千字報告、不挺只要10字 北科大將教授送教評會

黨和國的命門？陸推《密碼法》強化極權監控

影／過勞睡不好恐變笨 醫提7招預防與改善過勞法

2019-12-30 13:38聯合報 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹一個科技公司的高階主管，近期要決定數十億的投資案，壓力大到一整個月都沒辦法好好睡覺，導致白天精神差、亂發脾氣，工作上易忘東忘西，該名主管擔心患有失智症而前來中國醫藥大學新竹附設醫院就醫，經過藥物飲食與生活作息調整後，睡眠改善，大腦也恢復清醒了。

身心科醫師周伯翰表示，過勞會影響腦力通常有幾種原因：一. 過勞導致的自律神經失調影響睡眠品質，導致大腦無法獲得充分休息，影響白天專注力。二、由於工時長，大腦長時間固定單調缺乏刺激，反應變遲鈍；三、不良的生活習慣。由於壓力大，使用菸酒等物質幫助紓壓或是睡眠，對大腦造成的不良影響；四、長期壓力會使身體產生壓力皮質素，導致大腦萎縮。

周伯翰引用自己過去發表在國際期刊（scientific reports）關於「過勞對腦功能影響」的研究，該研究總共收了68位勞工，利用「近紅外光腦光譜儀, fNIRS」測大腦前額葉(frontal lobe)功能，結果顯示，過勞指數越高的人，測驗時大腦反應越慢、注意力與記憶力越差。也因此過勞的人容易出現記性差、憂鬱、焦慮、暴躁、失控行為等情況。周伯翰也補充說明，大腦前額葉是大腦的司令官，在大腦發展過程中最晚成熟，卻也最容易最先受壓力影響而退化。

周伯翰表示，過勞常發生在長工時、高壓的工作，此外完美主義、急性子與使命必達的人都是工作過勞的高危險群。新年新希望把握七守則讓自己變聰明，如何預防與改善過勞呢？周伯翰分享7大原則：輕微的工作過勞可以透過生活與飲食調整。

1.提升身體的抗壓性：有氧運動333、多吃富含色胺酸的抗壓飲食。

2.學習放鬆方法：多練習腹式呼吸、工作時適度休息、可以練太極或瑜珈等。

3.學習在適當的時候說「不」，避免工作超出負荷。

4.在工作之餘培養讓自己快樂的興趣，增加大腦的多巴胺。

5.培養社交關係：朋友之間彼此互相加油打氣不當邊緣人。

6.適當調整工作環境/職務內容。

7.減少對工作過度不合宜的期待。

周伯翰表示，過勞常發生在長工時、高壓的工作，此外完美主義、急性子與使命必達的人都...
周伯翰表示，過勞常發生在長工時、高壓的工作，此外完美主義、急性子與使命必達的人都是工作過勞的高危險群。記者郭政芬／攝影
分享
大腦前額葉是大腦的司令官，在大腦發展過程中最晚成熟，卻也最容易最先受壓力影響而退...
大腦前額葉是大腦的司令官，在大腦發展過程中最晚成熟，卻也最容易最先受壓力影響而退化。圖／醫院提供
分享
身心科醫師周伯翰表示，過勞的人容易出現記性差、憂鬱、焦慮、暴躁、失控行為等情況。...
身心科醫師周伯翰表示，過勞的人容易出現記性差、憂鬱、焦慮、暴躁、失控行為等情況。記者郭政芬／攝影
分享

過勞

延伸閱讀

打卡後繼續上班騙不過這款App 「行醫記錄器...

唐綺陽星座運勢週報：水瓶有升官運 雙魚桃花滿...

健康你我他／「前後來回」擦地板 不再腰痠背痛

行銷最錢線／品牌故事四元素

馬過勞！ 伊斯坦堡王子群島禁乘觀光馬車3個月

常忘東忘西、記性差？ 可能是大腦缺少這7種...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

你家腎臟沒我家大… 一腎換一腎 卡在這個人性陰暗面

2019-12-30 09:00

延長線多久要換？ 網友驚：我家已用超過十年

2019-12-30 13:44

九縣市大雨特報 這些地方還要注意強風濃霧

2019-12-30 10:58

不只愛美更要健康 認識黑白斑潛藏的警訊

2019-12-30 10:32

從濕涼轉濕冷 吳德榮：明跨年夜前後氣溫最低

2019-12-30 07:34

學鋼琴永遠不嫌太老 成人學鋼琴十大秘訣

2019-12-30 13:42

修復版=看過？與1900再敘經典 「海上鋼琴師」重返大螢幕

2019-12-30 12:43

一張圖看天氣！跨年夜到元旦最冷14度 降雨可望趨緩

2019-12-29 20:01

酪梨、香蕉...12種清掃身心的能量食物看這裡

2019-12-30 13:50

花蓮慈濟中西醫合療 改善腦麻兒肌張力

2019-12-30 13:44

嘉義長庚推「共同行為模式」 開啟ADHD孩童另一扇窗

2019-12-30 13:42

北市首推外送員自治條例 戴季全：盼柯文哲暫緩三讀

2019-12-30 13:26

羅東林管處招考森林護管員 原來必須具備這些超技能

2019-12-30 12:54

全國第一家住宿型長照機構落成 助長者安養天年

2019-12-30 12:03

吃爆！台中「肉燥飯+貢丸湯」只要25元 網驚：這是20年前的價位吧

2019-12-30 12:00

國衛院、長庚、宏碁合力建構 肥胖症智慧預測系統

2019-12-30 11:53

蘇花改1月6日通車 兩座美麗的橋躍上郵票

2019-12-30 11:40

血管瘤給付申請難 健保署願討論促標準與時俱進

2019-12-30 11:31

工會：護理職場爭議通報平台 僅處理了違法的冰山一角

2019-12-30 11:15

秋冬慢性咳嗽要注意 醫師：小心可能是肺癌或肺結核

2019-12-30 11:13

血管瘤雷射納健保 近20年幾無人成功申請給付

2019-12-30 11:08

打卡後繼續上班騙不過這款App 「行醫記錄器」揪過勞

2019-12-30 10:54

【重磅快評】「引風、增綠、留藍」 城市降溫知易行難

2019-12-30 10:43

跨年元旦最冷 迎曙光中南部山區最有機會看到

2019-12-30 10:00

今晨雨區明顯分布在兩側 鄭明典指與潮濕層高度有關

2019-12-30 08:13

血庫見底 急需A、O型熱血

2019-12-30 00:29

行醫記錄App 揭醫師過勞

2019-12-30 00:29

環評失真？環署：擬強化顧問公司評鑑

2019-12-30 00:29

加強環評把關 環團：改環署發包

2019-12-30 00:29

蘇花改環評生態調查失真 挨批玩假的？

2019-12-30 00:29

健康你我他／「前後來回」擦地板 不再腰痠背痛

2019-12-29 23:58

慢性病進補 防中西藥交互作用

2019-12-29 23:57

長輩用電暖器 燙傷風險高

2019-12-29 23:57

健康名人堂／改變民眾就醫行為 分級醫療才能成功

2019-12-29 23:57

嚴防禽流感 屏縣防疫升級

2019-12-29 23:56

冷氣團來襲 梅、櫻提早開花

2019-12-29 23:46

環評生態調查玩假的？蘇花改物種、數量2年內暴增

2019-12-29 23:33

三階段公費流感疫苗 元旦開打

2019-12-29 23:22

飯店浴室有裝「服務鈴」？內行人曝真正用途網全驚呆

2019-12-29 20:00
看更多

熱門文章

一張圖看天氣！跨年夜到元旦最冷14度 降雨可望趨緩

2019-12-29 20:01

洗頭一天不超過一次 正確洗髮頭皮不發炎

2019-12-29 17:14

每小時最多120顆！2020第一場象限儀座流星雨 1月4日大爆發

2019-12-29 16:26

保健看過來／她久咳不癒 竟是肺腺癌

2019-12-29 13:05

蘇花改環評生態調查失真 挨批玩假的？

2019-12-30 00:29

唐綺陽星座運勢週報：水瓶有升官運 雙魚桃花滿天飛

2019-12-30 07:42

環評生態調查玩假的？蘇花改物種、數量2年內暴增

2019-12-29 23:33

你家腎臟沒我家大… 一腎換一腎 卡在這個人性陰暗面

2019-12-30 09:00

珍珠奶茶哪家好喝？ 網一面倒狂推：無糖也好喝

2019-12-30 11:20

大雨特報！ 苗栗至台南、花東及澎湖11縣市慎防雨勢

2019-12-29 14:13

冷氣團來襲 梅、櫻提早開花

2019-12-29 23:46

從濕涼轉濕冷 吳德榮：明跨年夜前後氣溫最低

2019-12-30 07:34

每日星座運勢／雙子情商走高的一天 財神爺光顧囉！

2019-12-30 00:00

天氣濕冷當心中風 中醫：起床時可小「賴床」

2019-12-29 15:01

今晨雨區明顯分布在兩側 鄭明典指與潮濕層高度有關

2019-12-30 08:13

【閱讀生活】楊晴翔／婚姻冷暴力

2019-12-30 06:00

「愛的迫降」孫藝珍只靠3000元飾品 一秒勾引帥氣玄彬

2019-12-30 11:23

林志玲人美心更美做公益 網：好羨慕老爺爺、老奶奶

2019-12-30 10:11

健康相談室／有「痔」難伸？ 早睡、高纖、放鬆

2019-12-29 13:08

血庫見底 急需A、O型熱血

2019-12-30 00:29

台灣黑鳶數量再創7年新高 今年首度觀察超過700隻

2019-12-29 16:49

【為母心情】夏客／箭行千里

2019-12-30 06:00

簡便化妝法！關曉彤靠「一支口紅」畫全臉、少女味爆表

2019-12-29 19:01

血管瘤雷射納健保 近20年幾無人成功申請給付

2019-12-30 11:08

腦中風十大死因 前3名篩檢能預防

2019-12-29 15:39

打卡後繼續上班騙不過這款App 「行醫記錄器」揪過勞

2019-12-30 10:54

飛上高空追第一道曙光！華信航空推曙光專機盤旋東海岸

2019-12-29 18:08

歷史性的一刻！ 104歲蒸汽火車同框阿里山

2019-12-29 17:50

全國第一家住宿型長照機構落成 助長者安養天年

2019-12-30 12:03

環評失真？環署：擬強化顧問公司評鑑

2019-12-30 00:29

草莓與乳酪的酸甜浪漫 起士公爵「草莓生乳酪蛋糕」

2019-12-29 14:20

九縣市大雨特報 這些地方還要注意強風濃霧

2019-12-30 10:58

【重磅快評】「引風、增綠、留藍」 城市降溫知易行難

2019-12-30 10:43

跨年元旦最冷 迎曙光中南部山區最有機會看到

2019-12-30 10:00

南方雲系北移全台有雨 台北跨年夜可能飄雨

2019-12-29 15:35

好好吃／簡單家常菜 清脆爽口沒負擔

2019-12-29 13:01

新竹動物園紀念福袋熱賣 紀念品區3大打卡點公開

2019-12-29 13:54

澳洲和牛配火鍋好搭！全台10家暖心鍋物專賣店懶人包

2019-12-29 18:41

三階段公費流感疫苗 元旦開打

2019-12-29 23:22

SWATCH全新Big Bold表讓人看光光了！ 網：我聽見錢包在哀嚎

2019-12-30 10:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top