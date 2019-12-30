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黨和國的命門？陸推《密碼法》強化極權監控

北市首推外送員自治條例 戴季全：盼柯文哲暫緩三讀

2019-12-30 13:26聯合報 記者邱瓊玉／台北即時報導

食物外送員接連在送餐時車禍身亡，引發各界輿論，北市府創全國之先，訂定「台北市外送平台業者管理自治條例」（草案），目前正在市議會審議中。不過北市府顧問、美國商會數位經濟委員會共同主席戴季全卻在臉書上表示，這樣的治理是欠缺政治領導、溝通與團隊運作的，希望市長柯文哲可以暫緩三讀，邀集交通局、產發局、市議員（代表市民）、外送員、平台業者，充分考慮後再來推動更符合趨勢與實務的「台北市外送平台業者管理自治條例」。

戴季全表示，覺得勞動局長賴香伶作為一個地方城市的勞動局長，依據現行法律做這樣的處置，方向上並沒有錯。但柯文哲，作為首都台北的市長，作為高舉國家治理大旗的民眾黨主席，作為可能角逐2024總統大位的國家重要領導人，這樣的結果並不令人滿意。

戴季全表示，撇開這樣的措施不符合比例原則與道德風險的爭議。首先，這種因為網路產生的新生態，包括經濟模式、工作模式與運輸模式，並不是單一面向的勞動問題。我們在這個自治條例的發展過程裡，並沒有看到產發局林崇傑局長的背書意見，並沒有看到交通局陳學台局長的背書意見。

戴季全說，這樣的新型態模式，如果從經濟面的分析來看，帶動了餐廳與新鮮食材的高度良性競爭，降低了高昂店租成本，也增加了經濟上的效率與效能。台北市作為台灣主要的GDP貢獻者，是不是已經針對這樣的新經濟模式進行專業的分析？是不是充分和市民、外送員與平台業者進行充分的溝通？是不是和議會與議員就現行法規與行政命令進行足夠的盤點與檢討？

戴季全表示，柯市長是個邏輯性強的科學人，但以這個案例作為一個國家治理的範例來看，作為一名台北市民、一個以網路作為事業的創業者、美國商會數位經濟委員會的共同主席、台北市府的市政顧問、國發會與行政院的民間諮詢委員，自己必須說，這樣的治理是欠缺政治領導、溝通與團隊運作的，還有相當大的改善空間。

對此，北市府副發言人戴于文表示，市府推出自治條例都會經過嚴謹的討論，匯集各方意見，提出可行、合理的規範。

戴于文說，北市府捍衛勞權、支持產業發展的方向不會改變，對於新型態的外送服務產業，柯市長也早已指派副市長蔡炳坤督導自治條例，會中除勞動局外，當然也有納入產業局、交通局等相關局處意見，對外，市府也諮詢金管會、保險公會等中央或相關團體，徵詢意見的過程絕對相當嚴謹。

不過戴于文也說，北市府瞭解自治條例對於資方會增加一定的營運成本，但市府站在捍衛勞權的立場，希望業者善盡保障勞工權益的責任，促進產業良性發展，所以市府在多次徵詢、討論後，推出自治條例，以期達到捍衛勞權、支持產業的目標。

北市戴季全

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