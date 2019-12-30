羅東林管處招考森林護管員 原來必須具備這些超技能

林務局羅東林區管理處為加強森林維護招考護管員，體能好壞是首要門檻，應考人要通過負重跑走測驗，必須在9分半鐘，完成負重20公斤且跑走1公里，最後經過筆試共錄取9男1女，年紀最大的是52歲，證明體能不輸給年輕人。

招考約僱森林護管員共36人報考，其中2人資格不符被刷下來，但實際到考32人。前天細雨綿綿中進行第一階段術科測驗，包括實地騎乘循環檔機車及負重跑走，隔天進行第二階段學科測驗及口試，最後錄取10名，今天公布名單。

騎乘循環檔機車標準，由林管處處提供125cc重型機車，每人2次機會，測試穩定度。另外還必須負重20公斤跑1公里，限定9分半之內完成。

羅東林管處表示，首次有叔姪檔攜手報考，可惜都無緣錄取。報考最年長者是周子文52歲，同時也是正式錄取名單之一，證明體能及專業知能不輸同期報考的年輕小夥子，最年輕者是22歲。

其中唯一女性徐珮菁，歷經多次約僱護管員考試，這次終於如願以償考取。另外，宜蘭大同鄉崙埤部落與南澳鄉碧候部落都各有一名原住民朋友考取，共同守護山林。