全國第一家住宿型長照機構落成 助長者安養天年

嘉義縣大林慈濟醫院日前在嘉義縣政府及嘉義縣衛生局協助下，設立可容納150床的住宿長照型機構，成為「長期照顧服務法」施行後全國第一家，期望能培養年長者獨立的生活能力，並與醫院既有完善醫療配合，讓長者在住宿型長照機構中安養天年。

住宿長照機構負責人暨護理部副主任廖慧燕表示，他們希望能以「加法照顧」，達到尊重住民「自立支援」的目標，讓長者可以自己利用洗衣機洗衣服、用餐時自己打菜等，培養其獨立生活的能力，機構內也為長者規畫動靜皆宜的健康操、手做DIY、繪畫、桌遊，以及遊戲機Wii，讓兒孫探視時可以有親子互動，提升代間關係。

廖慧燕說，營運初期預計開設80床，在「安養照顧」部分，主要收容需他人照顧或無扶養義務親屬，或扶養義務親屬無扶養能力，亞健康且日常生活能自理之老人；而在「養護照顧」部分，主要收容生活自理能力缺損需他人照顧之老人或需鼻胃管、導尿管護理服務需求。

大林慈濟住宿長照機構與醫院相互配合，包括醫護、營養師、復健師、志工與社工，為住民的日常生活提供健康維護、生活照顧、營養、復健、醫療服務，並有專任社工給予個別服務計畫與補助，大林慈濟醫院長賴寧生表示，他們希望盼能在高齡友善的完善醫療與舒適環境中，達到在宅老化的目標。