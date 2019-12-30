國衛院、長庚、宏碁合力建構 肥胖症智慧預測系統

衛生福利部資料指出，我國成人過重以及肥胖盛行率在四成左右，國健署在2013至16年調查顯示，國人十大死因之中，癌症、心血管疾病、糖尿病、高血壓等慢性疾病皆與肥胖息息相關。因此肥胖議題，成為國家衛生研究院防治重點。

國衛院今與基隆長庚醫院、宏碁公司簽約，合作建置「國人整合性肥胖症及其衍生疾病資料庫智慧預測系統」，明年1月上路，希望找出國人肥胖成因並協助疾病預防。

國衛院副院長司徒惠康表示，肥胖是全球第五大死亡風險因子，而造成肥胖的因素眾多。據研究顯示，肥胖與癌症、心血管疾病、糖尿病等慢性疾病息息相關，不過，肥胖也包含基因、人體代謝、免疫調控、飲食影響，甚至心理層面的人際關係、工作壓力等都有關。

司徒惠康說，國衛院以多項國人健康與行為調查為始，結合基隆長庚醫院長期社區追蹤資料，及導入宏碁公司AI智慧分析功能等，來建置該疾病資料庫智慧預測系統。

為何會選基隆長庚？司徒惠康說，由於基隆長庚醫院資料來源具有穩定性、住戶流動率低，並從2013年起就投入基隆地區及鄰近的萬里、瑞芳、貢寮等區收集人口健康資料。他說，加上宏碁的人工智慧運算，來系統性的分析基因、蛋白質等變化指標依據，讓醫師可預測患者未來的可能疾病。他認為此對醫師第一線的介入治療不僅有參考價值，也能提醒社區民眾健康管理。