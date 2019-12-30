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蘇花改1月6日通車 兩座美麗的橋躍上郵票

2019-12-30 11:40聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

台9線蘇花公路山區路段改善計畫（簡稱蘇花改）預計於明年1月6日下午4時全線通車，中華郵政公司今天宣布將於1月3日發行蘇花改全線通車郵票，一套兩枚，並於同日上午10時在郵政博物館10樓舉辦郵票發行典禮。

中華郵政說，這次以白米高架橋及南澳北溪河川橋為題材，郵票圖案簡介如下：

一、白米高架橋（面值28元）：

位於宜蘭縣蘇澳鎮，其景觀橋為國內首座雙塔波型鋼腹板脊背橋，白色橋塔以「米粒」圓潤為型，塔頂綴以胚芽缺口設計，外觀優美流暢，為蘇花改工程中極具代表性的橋梁。

二、南澳北溪河川橋（面值35元）：

位於宜蘭縣南澳鄉，採雙塔單索面脊背橋設計，橋塔造型如雙手托天，喻意對上天的敬意及自然環境的尊重，其線條及顏色與自然環境相互融合，為南澳地區新地標。

中華郵政說，配合郵票發行，特印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各一批，提前於明天發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封，於郵票發行當日供售，歡迎至全國各地郵局、郵政博物館選購或至中華郵政集郵電子商城訂購。

中華郵政說，為饗郵迷，郵政博物館亦配合於1月3日上午9時至下午2時於該館1樓設置臨時郵局，銷售票品及限量發行典禮紀念卡，並提供銷蓋臨時郵局戳服務。

蘇花改全線通車郵票。圖／中華郵政公司提供
蘇花改全線通車郵票。圖／中華郵政公司提供
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中華郵政南澳郵局

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