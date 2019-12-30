血管瘤給付申請難 健保署願討論促標準與時俱進

血管瘤是一種常見的良性瘤，它是皮膚血管異常增生或血管擴張引起的各種血管瘤及血管胎記。陽光基金會表示，全世界新生兒發生血管瘤之機率為1%至2.6%間、若依內政部2018年全台新生兒出生數18萬1601人估計，估計一年約有3500個血管瘤新生兒誕生。

陽光基金會倡導組經理莊麗真表示，血管瘤一般來說不會造成生命上危險，但有少數長在眼、臉、鼻子 及嘴巴周圍的血管瘤，恐造成嬰兒視覺、呼吸和吸吮等功能的障礙。另外，發生於頭、頸、臉部，易造成患者外觀上困擾外，為控制不增生，造成患者經濟困難。基金會希望再提倡議，請健保署再次檢視現有給付項目的適用性，及放寬給付的可能。

對此，健保署醫務管理組組長李純馥表示，現在已訂定血管瘤患者的醫療給付適用範圍。若真有醫學上或醫界證實修改放寬適應症，歡迎團體或醫界提供相關資料倡議。健保署將先找專家開諮詢會議，再提至共擬會議邀請醫護、藥物、放射、物治、醫學會及健保相關代表等討論，讓血管瘤給付標準與時俱進。

李純馥說，血管瘤雷射治療現行在健保上有患者未能給付，主要是部分患者並非危及生命，而是美觀，使認定有難度。但因健保資源有限，經費須用在刀口上，若是為了美觀層面，在健保給付上較有限制。

李純馥說，她理解現行雷射上已有多種技術，且價格落差甚大，誠如該基金會所說近年患者治療以染料雷射為主。若現行的雷射給付已不合時宜，也歡迎提出倡議討論，希望透過醫界等專業對話，給予患者更適宜保障。