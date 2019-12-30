工會：護理職場爭議通報平台 僅處理了違法的冰山一角

為推動友善護理職場，改善「血汗護理師」的問題，衛生福利部於去年2月建置匿名的「護理職場爭議通報平台」，鼓勵護理人員「吹哨」，上線以來已接獲422件通報，其中有314件涉及勞基法。不過這樣案量在第一線護理人員看來，只是冰山一角。

台大醫院企業工會理事長陳愛蓉表示，衛福部的通報平台不需要具名、不一定要檢附相關資料，申訴人不怕曝光，確實是優點，但根據工會會員使用經驗，通報平台還有諸多侷限。首先是處理量能不足。

陳愛蓉表示，有工會會員使用通報平台申訴，等待超過半年才等到結果。懷疑此平台後端的處理人力不足，就算是有急迫性的事件，亦無法即時處理。案件量也只占真實世界中護理職場爭議的冰山一角。

衛福部護理及健康照護司科長何秀美表示，護理人員遭受不合理的工作要求，首先可先向院方反應，但若是礙於第一線的壓力、不敢講，則可以使用這個匿名通報平台，類似「吹哨」。平台每個月更新統計數據，平台接獲最多通報的項目為工時過長，其次為排班間隔未達11小時，休假爭議及未給加班費則並列第三。

何美秀表示，目前護理人員已適用《勞基法 》，其工時規範的大原則為上限不可超過10小時，排班之間的間隔則不能低於11個小時。平台接獲通報後，將和地方政府合作，涉及勞基法的部分，將由地方勞工處進行查訪；涉及醫院管理或是品質則是由衛生局進行了解。案件屬實，則會進行懲處，並將名單公告於平台。

陳愛蓉表示，爭議平台的另一項限制，是只能被動處理有明確對應法規的職場爭議，無法解決許多護理勞動現場常見的根本問題。

她說，以近年全台醫院頻傳的護理職場霸凌，就完全無法處理。工會呼籲應該要回歸到職業安全衛生法規定，事業單位勞工人數在50人以上者，應僱用或特約醫護人員，針對職場霸凌應建立應對流程和計畫書，才能從根本解決問題。