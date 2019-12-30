親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

強制法官退休！歐盟法院認證波蘭侵害司法獨立

特力撤守大陸的一堂課 何湯雄：羊毛出在狗身上

秋冬慢性咳嗽要注意 醫師：小心可能是肺癌或肺結核

2019-12-30 11:13聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

安南醫院家醫科醫師陳泓毓今天說，秋冬時節許多民眾常因為咳嗽求診，大部分的咳嗽是屬於急性咳嗽，多半是因急性上呼吸道感染，即感冒引起。急性咳嗽大家比較熟悉也比較有警覺，會主動求醫，相對地有些咳嗽會持續較久，可能隨著時間拉長而被輕忽，慢性咳嗽指的是持續性的咳嗽超過2個月，常常會影響生活品質，要特別小心注意。

陳泓毓表示，常見慢性咳嗽原因有三種，包括鼻涕倒流、胃酸逆流及氣喘，涵蓋9成慢性咳嗽的狀況，鼻涕倒流特徵喉嚨一直有卡痰的感覺，晚上正躺睡覺的時候症狀更明顯，常見的原因有過敏性鼻炎、鼻竇炎等。胃食道逆流特徵火燒心的感覺、嘴裡有酸味、喉嚨異物感，常因為暴飲暴食、油膩及辣的食物、咖啡、酒及抽菸而加重。 氣喘特徵會喘、胸悶或是呼吸有哮喘聲，常因運動、大笑、接觸到過敏原或冷空氣而觸發，另外夜晚、凌晨症狀會較明顯。

陳醫師提到大部分的慢性咳嗽是良性的，但這當中仍可能藏有少數較嚴重的疾病，例如有所聞的肺癌以及肺結核。如果咳嗽伴隨全身性的不舒服，或是合併其他嚴重的症狀就要特別小心，應該趕快立即求診。

需要留意症狀如下，包括體重下降、過去有慢性菸咳但是最近咳嗽的型態有改變， 戒菸後咳嗽持續超過一個禮拜咳血，發燒，呼吸很喘。

陳泓毓表示，民眾若有慢性咳嗽的問題，建議及早就醫找出原因以對症下藥。平時也可採取一些個人保健措施，例如鼻涕倒流及氣喘的病患應該保持環境清潔，清除可能的過敏原，隨時注意戶外空氣品質，避免在嚴重空汙時外出活動，而胃食道逆流患者須避免菸、酒精及刺激性食物為宜，咳嗽可大可小，慢性咳嗽嚴重者也是可能危及生命的，不可小覷。

台南市安南醫院家醫科醫師陳泓毓（左），提醒民眾如慢性咳嗽超過2個月，要及時就醫檢...
台南市安南醫院家醫科醫師陳泓毓（左），提醒民眾如慢性咳嗽超過2個月，要及時就醫檢查。圖/安南醫院提供
分享

咳嗽氣喘過敏原

延伸閱讀

她懷孕求診醫生問受孕時間 老公神回一句網笑瘋

影／南部反空汙大聯盟遊行：想和總統吸一樣的空...

非聽不可／免疫治療時代來臨 如何量身訂做我的...

韓國瑜政見會以肺癌死亡數攻擊 陳時中批沒認真...

共信旗下肺癌新藥 送件申請大陸藥證

55歲婦沒抽煙也無家族病史 左右肺竟有「2個...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

你家腎臟沒我家大… 一腎換一腎 卡在這個人性陰暗面

2019-12-30 09:00

九縣市大雨特報 這些地方還要注意強風濃霧

2019-12-30 10:58

不只愛美更要健康 認識黑白斑潛藏的警訊

2019-12-30 10:32

從濕涼轉濕冷 吳德榮：明跨年夜前後氣溫最低

2019-12-30 07:34

一張圖看天氣！跨年夜到元旦最冷14度 降雨可望趨緩

2019-12-29 20:01

全國第一家住宿型長照機構落成 助長者安養天年

2019-12-30 12:03

吃爆！台中「肉燥飯+貢丸湯」只要25元 網驚：這是20年前的價位吧

2019-12-30 12:00

國衛院、長庚、宏碁合力建構 肥胖症智慧預測系統

2019-12-30 11:53

蘇花改1月6日通車 兩座美麗的橋躍上郵票

2019-12-30 11:40

血管瘤給付申請難 健保署願討論促標準與時俱進

2019-12-30 11:31

工會：護理職場爭議通報平台 僅處理了違法的冰山一角

2019-12-30 11:15

血管瘤雷射納健保 近20年幾無人成功申請給付

2019-12-30 11:08

打卡後繼續上班騙不過這款App 「行醫記錄器」揪過勞

2019-12-30 10:54

【重磅快評】「引風、增綠、留藍」 城市降溫知易行難

2019-12-30 10:43

跨年元旦最冷 迎曙光中南部山區最有機會看到

2019-12-30 10:00

今晨雨區明顯分布在兩側 鄭明典指與潮濕層高度有關

2019-12-30 08:13

血庫見底 急需A、O型熱血

2019-12-30 00:29

行醫記錄App 揭醫師過勞

2019-12-30 00:29

環評失真？環署：擬強化顧問公司評鑑

2019-12-30 00:29

加強環評把關 環團：改環署發包

2019-12-30 00:29

蘇花改環評生態調查失真 挨批玩假的？

2019-12-30 00:29

健康你我他／「前後來回」擦地板 不再腰痠背痛

2019-12-29 23:58

慢性病進補 防中西藥交互作用

2019-12-29 23:57

長輩用電暖器 燙傷風險高

2019-12-29 23:57

健康名人堂／改變民眾就醫行為 分級醫療才能成功

2019-12-29 23:57

嚴防禽流感 屏縣防疫升級

2019-12-29 23:56

冷氣團來襲 梅、櫻提早開花

2019-12-29 23:46

環評生態調查玩假的？蘇花改物種、數量2年內暴增

2019-12-29 23:33

三階段公費流感疫苗 元旦開打

2019-12-29 23:22

飯店浴室有裝「服務鈴」？內行人曝真正用途網全驚呆

2019-12-29 20:00

代謝症候群新解方 間歇性斷食有效

2019-12-29 18:33

飛上高空追第一道曙光！華信航空推曙光專機盤旋東海岸

2019-12-29 18:08

歷史性的一刻！ 104歲蒸汽火車同框阿里山

2019-12-29 17:50

洗頭一天不超過一次 正確洗髮頭皮不發炎

2019-12-29 17:14

每小時最多120顆！2020第一場象限儀座流星雨 1月4日大爆發

2019-12-29 16:26

腦中風十大死因 前3名篩檢能預防

2019-12-29 15:39

南方雲系北移全台有雨 台北跨年夜可能飄雨

2019-12-29 15:35

天氣濕冷當心中風 中醫：起床時可小「賴床」

2019-12-29 15:01

台北台中血庫拉警報 逛街熱區送好禮盼吸引熱血應援

2019-12-29 14:23
看更多

熱門文章

一張圖看天氣！跨年夜到元旦最冷14度 降雨可望趨緩

2019-12-29 20:01

洗頭一天不超過一次 正確洗髮頭皮不發炎

2019-12-29 17:14

每小時最多120顆！2020第一場象限儀座流星雨 1月4日大爆發

2019-12-29 16:26

蘇花改環評生態調查失真 挨批玩假的？

2019-12-30 00:29

保健看過來／她久咳不癒 竟是肺腺癌

2019-12-29 13:05

環評生態調查玩假的？蘇花改物種、數量2年內暴增

2019-12-29 23:33

唐綺陽星座運勢週報：水瓶有升官運 雙魚桃花滿天飛

2019-12-30 07:42

你家腎臟沒我家大… 一腎換一腎 卡在這個人性陰暗面

2019-12-30 09:00

大雨特報！ 苗栗至台南、花東及澎湖11縣市慎防雨勢

2019-12-29 14:13

從濕涼轉濕冷 吳德榮：明跨年夜前後氣溫最低

2019-12-30 07:34

冷氣團來襲 梅、櫻提早開花

2019-12-29 23:46

每日星座運勢／雙子情商走高的一天 財神爺光顧囉！

2019-12-30 00:00

珍珠奶茶哪家好喝？ 網一面倒狂推：無糖也好喝

2019-12-30 11:20

天氣濕冷當心中風 中醫：起床時可小「賴床」

2019-12-29 15:01

4人同行2人免費！鉄火牛排8號店元旦開幕 燒肉200元起

2019-12-29 13:12

今晨雨區明顯分布在兩側 鄭明典指與潮濕層高度有關

2019-12-30 08:13

【閱讀生活】楊晴翔／婚姻冷暴力

2019-12-30 06:00

健康相談室／有「痔」難伸？ 早睡、高纖、放鬆

2019-12-29 13:08

台灣黑鳶數量再創7年新高 今年首度觀察超過700隻

2019-12-29 16:49

血庫見底 急需A、O型熱血

2019-12-30 00:29

【為母心情】夏客／箭行千里

2019-12-30 06:00

林志玲人美心更美做公益 網：好羨慕老爺爺、老奶奶

2019-12-30 10:11

簡便化妝法！關曉彤靠「一支口紅」畫全臉、少女味爆表

2019-12-29 19:01

腦中風十大死因 前3名篩檢能預防

2019-12-29 15:39

飛上高空追第一道曙光！華信航空推曙光專機盤旋東海岸

2019-12-29 18:08

血管瘤雷射納健保 近20年幾無人成功申請給付

2019-12-30 11:08

過年去男女友家聊天很痛苦？「4絕招+伴手禮」邁向嘴甜必勝之路

2019-12-29 13:26

歷史性的一刻！ 104歲蒸汽火車同框阿里山

2019-12-29 17:50

環評失真？環署：擬強化顧問公司評鑑

2019-12-30 00:29

「愛的迫降」孫藝珍只靠3000元飾品 一秒勾引帥氣玄彬

2019-12-30 11:23

打卡後繼續上班騙不過這款App 「行醫記錄器」揪過勞

2019-12-30 10:54

草莓與乳酪的酸甜浪漫 起士公爵「草莓生乳酪蛋糕」

2019-12-29 14:20

南方雲系北移全台有雨 台北跨年夜可能飄雨

2019-12-29 15:35

新竹動物園紀念福袋熱賣 紀念品區3大打卡點公開

2019-12-29 13:54

跨年元旦最冷 迎曙光中南部山區最有機會看到

2019-12-30 10:00

全台血量不到安全庫存 台中O型血急缺

2019-12-29 12:39

跨完年就去搶！2020年10大唇膏夯牌「最強新色」總盤點

2019-12-29 17:05

九縣市大雨特報 這些地方還要注意強風濃霧

2019-12-30 10:58

【重磅快評】「引風、增綠、留藍」 城市降溫知易行難

2019-12-30 10:43

必收！PRADA、BVLGARI打造AirPods保護套 迷你包款設計讓人秒被融化

2019-12-29 16:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top