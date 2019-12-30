秋冬慢性咳嗽要注意 醫師：小心可能是肺癌或肺結核

安南醫院家醫科醫師陳泓毓今天說，秋冬時節許多民眾常因為咳嗽求診，大部分的咳嗽是屬於急性咳嗽，多半是因急性上呼吸道感染，即感冒引起。急性咳嗽大家比較熟悉也比較有警覺，會主動求醫，相對地有些咳嗽會持續較久，可能隨著時間拉長而被輕忽，慢性咳嗽指的是持續性的咳嗽超過2個月，常常會影響生活品質，要特別小心注意。

陳泓毓表示，常見慢性咳嗽原因有三種，包括鼻涕倒流、胃酸逆流及氣喘，涵蓋9成慢性咳嗽的狀況，鼻涕倒流特徵喉嚨一直有卡痰的感覺，晚上正躺睡覺的時候症狀更明顯，常見的原因有過敏性鼻炎、鼻竇炎等。胃食道逆流特徵火燒心的感覺、嘴裡有酸味、喉嚨異物感，常因為暴飲暴食、油膩及辣的食物、咖啡、酒及抽菸而加重。 氣喘特徵會喘、胸悶或是呼吸有哮喘聲，常因運動、大笑、接觸到過敏原或冷空氣而觸發，另外夜晚、凌晨症狀會較明顯。

陳醫師提到大部分的慢性咳嗽是良性的，但這當中仍可能藏有少數較嚴重的疾病，例如有所聞的肺癌以及肺結核。如果咳嗽伴隨全身性的不舒服，或是合併其他嚴重的症狀就要特別小心，應該趕快立即求診。

需要留意症狀如下，包括體重下降、過去有慢性菸咳但是最近咳嗽的型態有改變， 戒菸後咳嗽持續超過一個禮拜咳血，發燒，呼吸很喘。