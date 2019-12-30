血管瘤雷射納健保 近20年幾無人成功申請給付

60歲的曲大哥臉部長了大面積葡萄酒色斑血管瘤，不致影響生命，但在成長、求學過程中卻飽受同儕異樣眼光，國中時甚至被當「怪物」般看待。雖然雷射、硬化劑等方式能阻止血管增生，但醫師多以此為「美容整形」非疾病治療而要求自費，長久下來造成經濟負擔，一度中斷治療。

陽光基金會倡導組經理莊麗真表示，基金會協助像曲大哥這樣的個案不在少數。陽光基金會自1981年成立起，即以「燒傷者」及「顏面損傷者」為服務對象，2006年增設「口腔癌」患者服務，並設有社工、復健、心理師團隊，來協助治療補助與諮詢，並為其重建環境、生心理功能與維護尊嚴，提升職業能力。

莊麗真說，像30歲的小惠出生時右臉由額頭到頸部有大片葡萄酒色斑，且是深層難治類型，醫師建議先施打硬化劑並合併作雷射，一年費用需20萬。考量到家中經濟壓力，小惠選擇只做硬化劑治療，無法有明顯改善。

上述兩位的情形就屬於顏面損傷中的腫瘤等皮膚病變。血管瘤的患者目前在治療上分為染料雷射、手術、注射硬化劑等方式，早期多以雷射治療為先，但所費不貲，依面積大小平均一次約2到10萬元不等，讓患者負擔相當沈重。

莊麗真說，為減輕患者自費雷射負擔，基金會在2002年3月時，結核病友、家屬與立委舉辦「血管瘤的天空」公聽會，並向健保署提出染料雷射治療納入顏面血管瘤患者給付倡議。

最後健保訂定《全民健康保險對血管瘤患者醫療給付適用範圍》得符合影響生命、易造成疤痕特殊部份、抑制血流或感染、造成發育或功能障礙、考量增生迅速等五要件後，得由醫師同意並提出專案申請。

遺憾的是，這些年來並未看到有任何患者成功申請過。莊麗真說，病友們表示現行顏面血管瘤之雷射、硬化劑治療，仍被多數醫師被視為「美容」而非「疾病」手術之列，要求自費治療，上述給付要件反成「看得到吃不到」的政策。

據醫學統計，國人血管瘤的盛行率為5%，雖潛在患者不在少數，但並非每位患者都願治療、或至陽光基金會尋求協助。莊麗真說，基金會曾於2014年做過大型血管瘤研究案，收集病友需求；團隊也曾致電健保署詢問給付要件一事，目前也與專科醫師討論倡議共識、準備向健保署遞交書面。