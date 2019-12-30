打卡後繼續上班騙不過這款App 「行醫記錄器」揪過勞

血汗醫院可能皮要繃緊了。國家衛生研究院群體學研究所、台大醫院精神醫學部主治醫師林煜軒開發一款手機App程式「行醫記錄器」，記錄醫護人員在醫院的工作時間，初步發現工時超過一周80小時的醫院包含多家醫學中心，其中新光醫院、中山附醫連續兩周工時都超過80小時。

目前住院醫師已納入勞基法，但採責任制，每四周正常工作時間加上延長工時，不得超過320小時，形同平均一周不得超過80小時；主治醫師主治醫師的工作樣態多元、工時認定複雜則尚未納入。

林煜軒表示，這款「行醫記錄器」App主要原理是以GPS自動計算工時，讓醫護人員不用每天打卡，就能藉由計算在醫院的時間計算工時，等同於「全自動即時勞檢」的工具。

除了讓醫護人員可透過App了解自己的工時外，林煜軒也將後台監測結果公布於臉書，提升社會大眾對於醫護人員工時的關注。

使用該App的台大住院醫師小偉（化名）說，台大醫院每月要求員工填報出勤紀錄，以作為「報加班」依據，但只有護理人員有打卡系統，醫師沒有，透過這款App才發現自己「低報」工時。

台北市醫師職業工會秘書廖郁雯表示，現在有下載這個App的醫師，大多是對勞權比較有概念的。但有些實際工時很長的醫師，可能因為本身不那麼在乎工時，所以反而沒有被統計到。

被點名的新光醫院行政副院長洪子仁表示，住院醫師已納勞基法，該院遵守法律規範。至於主治醫師，不同科別的工時差距很大，這項數據代表性不足 ，僅能做為參考。

林煜軒則說，雖然目前使用人數僅一千多人，尚不具代表性，但透過App可以發現確實有某些醫院裡真的有不少人的工時很長，且「連續兩周」超過平均工時。由於醫師為超長工時且沒有勞基法保障的職業；加上值班的制度複雜，通常勞檢無法每周都去檢查，藉由App可每分每秒「都在勞檢」。若是一個醫院超過七、八成的醫護人員都下載行醫記錄器，「血汗地圖」的數據將更具代表性。

另一名使用的住院醫師小汪（化名）認為，提升勞動權益除了員工要知道自己實際的工作時間之外，若是有更多人使用這樣的系統，或許未來可以作為和資方談判的籌碼。