【重磅快評】「引風、增綠、留藍」 城市降溫知易行難

台中市府日前頒行「引風、增綠、留藍」六字箴言，要全力推動台中市的降溫、減碳；六字箴言方向正確，正確指出台灣國土利用、都市發展最大的問題；都市不斷增溫，沒有風的調節，沒有綠地留風、引風，都市迅速水泥化，想要降溫、減碳、改善空汙，太難了。

六字箴言說來容易，但要達標改善，卻絕對高難度，否則不至於民國100年胡市長任內即成立減碳辦公室，卻遲到10年後燕子市長就任週年才通過六字箴言；光看「引風」一項，要把台中市大安、大甲、烏溪三條橫向幹流管制200公尺寬的開發，難度是難以想像的高。

引風的目的是讓風在城市裡被導引流動，有風流動才能談降溫；更關鍵的，不是吹東風就一路入海，或者海陸風交替，風也是單向流動，關鍵是「留風」，讓風在都市無數的風廊竄行；要營造這樣的環境，上位的國土計畫，執行面的都市計畫都必須做好前置工作。

至於「增綠、留藍」更是從地表到地下的全剖面工程，但牽涉到之前的便宜行事，改善的難度更高。當然，台中發表六字箴言畢竟是行動宣示，站上起跑點，總是會有進度可期待。

相較於台中市鳴槍起跑，其他都會區的大氣環境健康化努力則明顯落後，尤以首善之區台北市。氣溫偏高，沒有工廠、發電廠，照說空氣品質應該較佳，但現況不然，恐怕在六都中敬陪末座。

先談引風，大台北雖然因先天盆地地形擴散不佳，但基隆河、淡水河、大漢溪是極具規模的三大風廊，照理說較其他都會區有相對較佳的引風條件，但事實不然，台北盆地聚集過量人口，房地產發達，民眾都想進住「水岸豪宅」、「景觀第一排」，這些緊貼河岸的豪宅動輒20層以上，風等同被限制在巨型水管、堤防內，當然妨礙風場流通。想管制河川200公尺範圍的開發行為？恐怕抵抗不了地產商的壓力。

城市裡動輒30層高巨大量體的豪宅，摩天樓周邊形成的微氣候，帶給城市風場許多微妙難測的變數；引風不易，留風更難。

增綠的難度也很高。台北市的綠覆率在各國大都市排名不錯，但對都市降溫貢獻不大，主因是綠地都在盆地周圍，對市中心徹底水泥化的惡劣環境不起作用；這得要普及且勻稱的增加綠地面積才可能改善。