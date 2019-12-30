親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

豆花伯賣不完網揪團「下架」 意外起底超狂真實身份

評／請以「古蹟身份」保留大安區僅存安溪古厝

【重磅快評】「引風、增綠、留藍」 城市降溫知易行難

2019-12-30 10:43聯合報 記者林文義／台北即時報導

台中市府日前頒行「引風、增綠、留藍」六字箴言，要全力推動台中市的降溫、減碳；六字箴言方向正確，正確指出台灣國土利用、都市發展最大的問題；都市不斷增溫，沒有風的調節，沒有綠地留風、引風，都市迅速水泥化，想要降溫、減碳、改善空汙，太難了。

六字箴言說來容易，但要達標改善，卻絕對高難度，否則不至於民國100年胡市長任內即成立減碳辦公室，卻遲到10年後燕子市長就任週年才通過六字箴言；光看「引風」一項，要把台中市大安、大甲、烏溪三條橫向幹流管制200公尺寬的開發，難度是難以想像的高。

引風的目的是讓風在城市裡被導引流動，有風流動才能談降溫；更關鍵的，不是吹東風就一路入海，或者海陸風交替，風也是單向流動，關鍵是「留風」，讓風在都市無數的風廊竄行；要營造這樣的環境，上位的國土計畫，執行面的都市計畫都必須做好前置工作。

至於「增綠、留藍」更是從地表到地下的全剖面工程，但牽涉到之前的便宜行事，改善的難度更高。當然，台中發表六字箴言畢竟是行動宣示，站上起跑點，總是會有進度可期待。

相較於台中市鳴槍起跑，其他都會區的大氣環境健康化努力則明顯落後，尤以首善之區台北市。氣溫偏高，沒有工廠、發電廠，照說空氣品質應該較佳，但現況不然，恐怕在六都中敬陪末座。

先談引風，大台北雖然因先天盆地地形擴散不佳，但基隆河、淡水河、大漢溪是極具規模的三大風廊，照理說較其他都會區有相對較佳的引風條件，但事實不然，台北盆地聚集過量人口，房地產發達，民眾都想進住「水岸豪宅」、「景觀第一排」，這些緊貼河岸的豪宅動輒20層以上，風等同被限制在巨型水管、堤防內，當然妨礙風場流通。想管制河川200公尺範圍的開發行為？恐怕抵抗不了地產商的壓力。

城市裡動輒30層高巨大量體的豪宅，摩天樓周邊形成的微氣候，帶給城市風場許多微妙難測的變數；引風不易，留風更難。

增綠的難度也很高。台北市的綠覆率在各國大都市排名不錯，但對都市降溫貢獻不大，主因是綠地都在盆地周圍，對市中心徹底水泥化的惡劣環境不起作用；這得要普及且勻稱的增加綠地面積才可能改善。

留藍、打造韌性城市也難度甚高；得以挪撥出來的空地首選是蓋公宅、社宅，至於闢建公園、滯洪池，說說就好。

台中市打造低碳城市，擬定引風、增綠、留藍3大政策方向，將管制河岸兩側開發，特定開...
台中市打造低碳城市，擬定引風、增綠、留藍3大政策方向，將管制河岸兩側開發，特定開發區得進行風廊模擬，保留水資源對抗熱島效應。記者洪敬浤／攝影
分享

台中市減碳北市

延伸閱讀

環團反空汙 環保署：台電燃煤機組近三年減排兩...

富豪們備妥銀彈！2020年哪些城市豪宅值得進...

豪宅前景 巴黎最看好

巴黎漲幅7%居首！2020全球豪宅市場一次看

水泥雙雄 拚垃圾變黃金

豪宅帶看一次收費2,000元要繳稅嗎？國稅局...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

你家腎臟沒我家大… 一腎換一腎 卡在這個人性陰暗面

2019-12-30 09:00

蘇花改環評生態調查失真 挨批玩假的？

2019-12-30 00:29

環評失真？環署：擬強化顧問公司評鑑

2019-12-30 00:29

加強環評把關 環團：改環署發包

2019-12-30 00:29

冷氣團來襲 梅、櫻提早開花

2019-12-29 23:46

不只愛美更要健康 認識黑白斑潛藏的警訊

2019-12-30 10:32

從濕涼轉濕冷 吳德榮：明跨年夜前後氣溫最低

2019-12-30 07:34

血庫見底 急需A、O型熱血

2019-12-30 00:29

環評生態調查玩假的？蘇花改物種、數量2年內暴增

2019-12-29 23:33

一張圖看天氣！跨年夜到元旦最冷14度 降雨可望趨緩

2019-12-29 20:01

跨年元旦最冷 迎曙光中南部山區最有機會看到

2019-12-30 10:00

今晨雨區明顯分布在兩側 鄭明典指與潮濕層高度有關

2019-12-30 08:13

行醫記錄App 揭醫師過勞

2019-12-30 00:29

健康你我他／「前後來回」擦地板 不再腰痠背痛

2019-12-29 23:58

慢性病進補 防中西藥交互作用

2019-12-29 23:57

長輩用電暖器 燙傷風險高

2019-12-29 23:57

健康名人堂／改變民眾就醫行為 分級醫療才能成功

2019-12-29 23:57

嚴防禽流感 屏縣防疫升級

2019-12-29 23:56

三階段公費流感疫苗 元旦開打

2019-12-29 23:22

飯店浴室有裝「服務鈴」？內行人曝真正用途網全驚呆

2019-12-29 20:00

代謝症候群新解方 間歇性斷食有效

2019-12-29 18:33

飛上高空追第一道曙光！華信航空推曙光專機盤旋東海岸

2019-12-29 18:08

歷史性的一刻！ 104歲蒸汽火車同框阿里山

2019-12-29 17:50

洗頭一天不超過一次 正確洗髮頭皮不發炎

2019-12-29 17:14

每小時最多120顆！2020第一場象限儀座流星雨 1月4日大爆發

2019-12-29 16:26

腦中風十大死因 前3名篩檢能預防

2019-12-29 15:39

南方雲系北移全台有雨 台北跨年夜可能飄雨

2019-12-29 15:35

天氣濕冷當心中風 中醫：起床時可小「賴床」

2019-12-29 15:01

台北台中血庫拉警報 逛街熱區送好禮盼吸引熱血應援

2019-12-29 14:23

影／遠航停飛已調度 林佳龍：春節疏運不會有問題

2019-12-29 14:18

大雨特報！ 苗栗至台南、花東及澎湖11縣市慎防雨勢

2019-12-29 14:13

雨下到跨年夜 元旦北部探14度、玉山可望下雪

2019-12-29 13:17

健康相談室／有「痔」難伸？ 早睡、高纖、放鬆

2019-12-29 13:08

過年出菜如戰場？ 3道創意烏魚子料理上桌超有面子

2019-12-29 13:07

愛肝達人站／免疫治療 減緩肝移植排斥反應

2019-12-29 13:05

保健看過來／她久咳不癒 竟是肺腺癌

2019-12-29 13:05

好好吃／簡單家常菜 清脆爽口沒負擔

2019-12-29 13:01

與齊柏林約定 何明瑞環島教孩子空拍「看見家鄉」

2019-12-29 12:21

有空今天去加個油吧！ 油價明天起調漲0.1元

2019-12-29 12:12
看更多

熱門文章

一張圖看天氣！跨年夜到元旦最冷14度 降雨可望趨緩

2019-12-29 20:01

洗頭一天不超過一次 正確洗髮頭皮不發炎

2019-12-29 17:14

每小時最多120顆！2020第一場象限儀座流星雨 1月4日大爆發

2019-12-29 16:26

蘇花改環評生態調查失真 挨批玩假的？

2019-12-30 00:29

保健看過來／她久咳不癒 竟是肺腺癌

2019-12-29 13:05

環評生態調查玩假的？蘇花改物種、數量2年內暴增

2019-12-29 23:33

你家腎臟沒我家大… 一腎換一腎 卡在這個人性陰暗面

2019-12-30 09:00

大雨特報！ 苗栗至台南、花東及澎湖11縣市慎防雨勢

2019-12-29 14:13

唐綺陽星座運勢週報：水瓶有升官運 雙魚桃花滿天飛

2019-12-30 07:42

從濕涼轉濕冷 吳德榮：明跨年夜前後氣溫最低

2019-12-30 07:34

冷氣團來襲 梅、櫻提早開花

2019-12-29 23:46

每日星座運勢／雙子情商走高的一天 財神爺光顧囉！

2019-12-30 00:00

天氣濕冷當心中風 中醫：起床時可小「賴床」

2019-12-29 15:01

4人同行2人免費！鉄火牛排8號店元旦開幕 燒肉200元起

2019-12-29 13:12

中油宣布 30日起汽、柴油價格每公升各調漲0.1元

2019-12-29 12:13

今晨雨區明顯分布在兩側 鄭明典指與潮濕層高度有關

2019-12-30 08:13

大雨特報範圍再擴大！台南雲嘉澎湖五縣市局部大雨

2019-12-29 12:04

健康相談室／有「痔」難伸？ 早睡、高纖、放鬆

2019-12-29 13:08

台灣黑鳶數量再創7年新高 今年首度觀察超過700隻

2019-12-29 16:49

【閱讀生活】楊晴翔／婚姻冷暴力

2019-12-30 06:00

腦中風十大死因 前3名篩檢能預防

2019-12-29 15:39

中年男「性」致缺缺 恐睪固酮過低所致

2019-12-29 12:01

血庫見底 急需A、O型熱血

2019-12-30 00:29

飛上高空追第一道曙光！華信航空推曙光專機盤旋東海岸

2019-12-29 18:08

【為母心情】夏客／箭行千里

2019-12-30 06:00

歷史性的一刻！ 104歲蒸汽火車同框阿里山

2019-12-29 17:50

過年去男女友家聊天很痛苦？「4絕招+伴手禮」邁向嘴甜必勝之路

2019-12-29 13:26

簡便化妝法！關曉彤靠「一支口紅」畫全臉、少女味爆表

2019-12-29 19:01

環評失真？環署：擬強化顧問公司評鑑

2019-12-30 00:29

南方雲系北移全台有雨 台北跨年夜可能飄雨

2019-12-29 15:35

全台血量不到安全庫存 台中O型血急缺

2019-12-29 12:39

新竹動物園紀念福袋熱賣 紀念品區3大打卡點公開

2019-12-29 13:54

草莓與乳酪的酸甜浪漫 起士公爵「草莓生乳酪蛋糕」

2019-12-29 14:20

跨完年就去搶！2020年10大唇膏夯牌「最強新色」總盤點

2019-12-29 17:05

林志玲人美心更美做公益 網：好羨慕老爺爺、老奶奶

2019-12-30 10:11

代謝症候群新解方 間歇性斷食有效

2019-12-29 18:33

必收！PRADA、BVLGARI打造AirPods保護套 迷你包款設計讓人秒被融化

2019-12-29 16:21

影／遠航停飛已調度 林佳龍：春節疏運不會有問題

2019-12-29 14:18

跨年元旦最冷 迎曙光中南部山區最有機會看到

2019-12-30 10:00

團圓年菜自由配 小家庭經濟又實惠

2019-12-29 13:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top