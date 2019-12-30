第三屆堉璘奉獻鼓勵獎專訪：ＤＦＣ、消基會

第三屆堉璘台灣奉獻鼓勵獎得主與遴選委員合影。 圖／財團法人林堉璘宏泰教育基金會 提供 分享 facebook

2019年12月17日，第三屆堉璘台灣奉獻獎舉辦了頒獎典禮，產生一個奉獻獎得主及五個鼓勵獎得主。有別於其他的公益獎項，堉璘台灣奉獻鼓勵獎秉持著創辦人林堉璘先生的理念，希望不分領域鼓勵所有讓台灣更好的人，五個得主單位當中，包含致力於協助學校老師，翻轉台灣教育的社團法人台灣童心創意行動協會（Design for Change，以下稱DFC），以及全方位捍衛消費者權益的消費者文教基金會。不限於服務弱勢，他們的努力，將更多善良自信的種子，灑在台灣每個角落。

台灣ＤＦＣ團隊前進羅馬 獲方濟各教宗接見。 圖／財團法人林堉璘宏泰教育基金會 提供 分享 facebook

讓世界看見台灣 教宗面前展現翻轉教育成果2019年11月30日，教宗方濟各接見了全世界的ＤＦＣ團隊，其中包含了台灣來的ＤＦＣ師生團隊，ＤＦＣ是全球性的教育新創行動，台灣不但首波就響應，也是第一個有社團法人全職投入的國家。創辦人許芯瑋本來是師大附中的英語老師，因為不滿當時的教育架構，在接觸到剛剛萌芽的ＤＦＣ翻轉教育運動後，用7000元新台幣創辦童心，立刻全心投入，到現在創辦九年，台灣的ＤＦＣ不只是一個概念，而是能夠深耕於教育現場，與體制教育共同陪伴成長。

桃園文化國小學生在ＤＦＣ課程中自己尋找解答。 圖／財團法人林堉璘宏泰教育基金會 提供 分享 facebook

翻轉教育 ＤＦＣ要讓孩子學會自己找答案這一天在桃園市的文化國小，小學生分成好幾組，進行由童心引進的ＤＦＣ課程成果發表，和傳統的教育方式不一樣，在ＤＦＣ課程中，學生必須自己找夥伴，共同發掘問題，找到解答，每一個自己的疑問，在老師的協助下，進行問問題和邏輯思維的發想，最後建構出一個解決問題的方案。這些小朋友，從身邊著手，有的想要關懷附近社區公園的無聊老人，有的想要改造圖書館，還有的乾脆拿起工具，想要解決下雨天走廊排水口容易堆積落葉的問題。和傳統單向授課的方式不一樣，很多問題，老師也沒有答案，但是陪伴著小朋友自己發現自己搜尋，新的學習方式，也讓學生的態度發生變化。

透過討論跟自己動手做 ＤＦＣ讓學生找到行動方案。 圖／財團法人林堉璘宏泰教育基金會 提供 分享 facebook

自己找問題 孩子重建自信心與行動力傳統的教育與其說是培養人格，更像是訓練小孩好好讀書考試。但是根據文化國小的老師分享，經歷過ＤＦＣ課程的學生，也許短期在考試成績並不突出，但是在課程中他們獲得了自已小小年紀也能解決問題的自信，對於未來學業與生活的適應上，比較清楚自己需要什麼，也更有行動力。

ＤＦＣ與老師共同備課 並提供交流與諮詢的平台。 圖／財團法人林堉璘宏泰教育基金會 提供 分享 facebook

結合體制教育 ＤＦＣ做老師最大的後盾比起其他翻轉教育走體制外運作，ＤＦＣ更像是老師的後勤支援，如果沒有實際走入校園，很難發現很多老師其實滿懷熱情，甚至用自己的下班時間來對教育方法的改變做準備，只是都沒有得到足夠的支持和協助，更談不上完整而有系統的在職進修。特別是在108課綱實施的同時，許多問題都慢慢浮現。儘管新課綱立意良善，但是老師們根本沒有得到足夠的支持和協助。

ＤＦＣ自許為老師的支持系統，五年來已舉辦共 13 場之「大推手 DFC 之旅 x 行動分享會」活動，已經去過八個縣市、接觸到近四分之一的公立國小，與近 700 位老師共備教案；另外經營的線上教學社群，也有超過千名教師參加，九年來影響超過4000個學生。透過ＤＦＣ的服務，老師們能夠有交流與研習的機會，更讓人力與經費都嚴重不足的台灣ＤＦＣ，成為其他國家ＤＦＣ組織的學習對象。

最難得的是，教育本來是一門好生意，但是ＤＦＣ的團隊希望走入更多校園，讓更多學生能夠受惠，並不希望商業化。創辦以來僅僅靠著個別企業的捐款以及公部門微薄的講師費來支撐，這次榮獲堉璘台灣奉獻鼓勵獎，ＤＦＣ也計畫將三百萬元獎金投入種子教師的培育與更廣大的輔導員（包含老師及家長）支持系統擴散，讓更多的學生在教育中培養自信，建構完整的人格。

永遠與消費者同在 消基會提升消費者地位

為消費者權益把關 消基會主動出擊。 圖／財團法人林堉璘宏泰教育基金會 提供 分享 facebook

幾乎每個星期，消基會在台北市復興南路的辦公室都會有一場記者會，不論是當下最流行的美食外送，便宜但爭議多的廉價航空或者是冬天的烘焙機，消基會有著驚人企劃與執行力，時時刻刻都能觀察社會脈動以及民生消費趨勢，經常在大型消費爭議爆發時，為消費者發聲。

維持公信力 消基會堅持自設專業檢驗室。 圖／財團法人林堉璘宏泰教育基金會 提供 分享 facebook

自設檢驗室 消基會堅持公信力來自專業在這個萬事萬物都可以業配的年代，消基會誠然秉持民國70年創刊消費者報導的初心，不接受任何廠商的捐款和贊助，也不接受廣告。為了更好地替消費者把關，消基會甚至在中和設立了自己專屬的實驗室，避免委外檢驗品質無法控制以及可能有利益衝突的問題，來確保正確性與公信力。以民間團體要維持一個正式的實驗室，十分辛苦，每一年200萬元起的營運經費，也讓不接受企業捐款的消基會，在財務上更加辛苦。

減塑永續 我們只有一個台灣消基會的能量來自讓台灣更好的願景，除了關注商品本身的品質問題，商品生產的倫理問題也浮上檯面，成為消基會努力的對象。特別是塑膠的濫用，已經嚴重危害野生動物生存與地球的生態系統，消基會以消費者角度出發，希望能夠要求廠商除掉不必要的過度包裝，也計劃透過一連串的活動，讓消費者知道塑膠濫用的後果，如熱湯裝塑膠袋對人體的健康風險，從「塑膠減量」開始，創造永續的台灣。

專業人士組成的志工團隊 提供強大支持。 圖／財團法人林堉璘宏泰教育基金會 提供 分享 facebook

專業人士義工團 追求社會共好要維持這麼高監督能量，很難想像消基會的員工數只有25位，原來是因為消基會有強大的千人志工團，其中具有律師身份的將近有一百人，而這些都是義務來協助的專業人士。本身也是執業律師的秘書長吳榮達笑著說，消基會的工作不但沒有金錢報酬，還比律師本業更繁重，但是可以影響政府政策制定，直接改善消費者的生活品質，看著自己的努力，讓政策更為公平合理，內心的成就感是無法量化的。而消基會也在這群專業人士的支持下，成為台灣唯一能夠進行消費者團體訴訟的代表團體，讓消費者不再是小蝦米，能夠團結起來對抗企業大鯨魚。這樣的持續無私奉獻，也讓消基會榮獲今年的堉璘台灣奉獻鼓勵獎，而三百萬元的獎金也將幫助他們為消費者做出更多貢獻。