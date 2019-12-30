跨年元旦最冷 迎曙光中南部山區最有機會看到

跨年、元旦都冷颼颼。中央氣象局說，受到東北季風增強影響，明天跨年夜到元旦清晨是最冷的時刻，低溫下探14度，若想要欣賞到第一道曙光，中南部山區較有機會。

氣象預報員張承傳說，明後兩天受到東北季風影響，溫度一路下降，最冷的的時間點正是跨年夜和元旦清晨。中部以北和東北部低溫14到15度，南部和花東16到17度。沿海空曠地區可能再降1到2度，來到13度低溫。

高溫部分，張承傳說明天北部白天不超過20度，甚至只17度，中部則是22度，南部26度，東部20度。元旦當天北部也偏涼，宜添加衣物。

至於降雨，張承傳說明天各地有局部短暫雨，北部雨勢明顯，北海岸甚至不排除來到大雨等級。到了晚上雨會趨緩，剩北海岸跟宜蘭有雨，台北市中心降雨機率低，中南部下半天降雨有機會停下來，轉為多雲到晴的天氣型態。

根據氣象局資料顯示，本島明年第一道曙光出現在台東三仙台、台東富岡、台東太麻里及屏東鵝鑾鼻，時間都是6時11分。但氣象局天文站主任鄭俊岳說，因為民用曙光要天氣良好才看得到，而且界線模糊、時間很長，所以民眾可以日出時刻來當作第一道曙光。

明年元旦最早日出，本島出現在台東三仙台和屏東鵝鑾鼻，時間是上午6時35分；離島則是蘭嶼東清，時間是6時33分，比本島早了兩分鐘。

至於本島最晚的日落在台南安平和高雄旗津，時間都是下午5時25分；離島則在太平島，出現在晚間6時11分。