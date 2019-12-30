今晨雨區明顯分布在兩側 鄭明典指與潮濕層高度有關

昨天起南方雲系北移，氣象局持續針對桃園至嘉義一帶及澎湖地區發布大雨特報。中央氣象局副局長鄭明典用一張雷達回波圖，說明今晨台灣雨區被山脈隔開而分布在兩側。

鄭明典在臉書指出，回波由台灣東-西兩側通過，雨區也分布在兩側。這是因為下雨的潮濕層高度不特別高，受台灣地形影響分成東-西兩股通過。

他說，不過，風向並非完全平行山脈走向，西側的迎風面效果還是比較明顯。只是高層水氣通過後，低層稍後的東北季風增強，雨區會逐漸轉為典型的東北季風型態。