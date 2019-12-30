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從濕涼轉濕冷 吳德榮：明跨年夜前後氣溫最低

2019-12-30 07:34聯合報 記者雷光涵／台北即時報導

明天全台多處舉辦跨年夜活動，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今東北季風南下，氣溫持續下降，跨年前後氣溫降至最低，預估竹苗以北平地低溫下探12度、台北市可降至13度。

吳德榮說，今天與明天嘉義以北及東半部有局部雨，南部也有局部短暫降雨的機率。今天氣溫緩降，冷空氣雖然略遜於前波，但會從白天的濕涼、到晚上轉濕冷。

他指出，最新模式模擬顯示，跨年前後氣溫降至最低，竹苗以北平地低溫約可降至12、13度；台北市平地低溫約可降至13至15度，中南部及東半部約降至14至16度，戶外活動要注意保暖。

降雨方面，吳德榮表示，北海岸、北部山區及東半部仍有局部短暫降雨，大台北平地偶有零星飄雨的機率，桃園以南相對穩定，為多雲時晴。迎風面雲量仍多，大台北、東半部的「跨年及迎曙光」活動可能受干擾；中南部高山如合歡山、阿里山等較不受影響。

這波東北季風在周三、也就是元旦白天起減弱， 水氣減少。吳德榮指出，北部平地漸轉多雲、中南部為晴時多雲；氣溫緩升，北台灣仍偏涼。周四至下周日（2至5日）氣溫繼續回升，白天北台灣舒適、中南部微熱，各地早晚涼。

中央氣象局表示，今天南方雲系持續影響台灣，各地仍有降雨，大家出門記得要攜帶雨具。氣溫方面，早晚各地低溫約17至19度，中部以北及東半部白天高溫約21至23度，南部降雨時間較短，降雨空檔時偶爾可從雲縫見窺見陽光，高溫約24至26度。

氣象局說，晚間開始東北季風逐漸增強，北部及東北部氣溫開始下降，到明天清晨北部低溫約15、16度，其他地方約16至18度，也請留意。

中央氣象局表示，今天南方雲系持續影響台灣，各地仍有降雨，大家出門記得要攜帶雨具。...
中央氣象局表示，今天南方雲系持續影響台灣，各地仍有降雨，大家出門記得要攜帶雨具。本報資料照片
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低溫吳德榮跨年

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