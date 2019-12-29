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環評生態調查玩假的？蘇花改物種、數量2年內暴增

2019-12-29 23:33聯合報 記者侯俐安吳姿賢／即時報導

蘇花改通車在即，傳出特生中心生態調查與十年前環評生態調查大不同，又以蝙蝠差異最大...
蘇花改通車在即，傳出特生中心生態調查與十年前環評生態調查大不同，又以蝙蝠差異最大。圖為蘇花改沿線捕捉到的「台灣管鼻蝠」。 圖／特生中心提供
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蘇花改預計明年1月6日通車。但近來一份報告卻顯示，蘇花改10年前環評生態調查疑似「失真」，2010年為期一年調查顯示蘇花改沿線有7種蝙蝠、「數量不多」的長鬃山羊，但農委會特生中心2012年進駐調查，卻記錄到17種蝙蝠、上千隻次長鬃山羊，特生中心調查人員直言「原本調查顯然可議」。

蘇花改案例並非個案，生態界直言，這早是環評長年詬病，生態調查像是「玩假的」，卻長期遭到政府漠視。

重大工程進入環評時，開發單位都會委託顧問公司進行生態、水文、地質等調查，但顧問公司受開發單位委託，為完成「使命」，常見開發案行經保育物種棲地時，卻「剛好」只有開發路段沒有保育物種、沒有生態影響之虞。若調查失真，動工後因無法真正呈現生態樣貌、缺乏後續生態補償措施，衝擊物種棲地。

蘇花改2010年有條件通過環評，隔年動工後，交通部公路總局蘇花改工程處委託農委會特生中心，從2012年開始執行為期10年蘇花改指標生物研究計畫，明年通車後將再進行3年監測。

根據報告，當時的生態顧問公司執行蘇花改生態調查時，記錄到台灣葉鼻蝠、台灣小蹄鼻蝠等7種蝙蝠，但特生中心2012年同樣調查一年時間，調查到17種蝙蝠，截至2016年更達22種，明顯與環評生態調查報告有落差。

同樣情形也發生在長鬃山羊。蘇花改生態調查指長鬃山羊發現在武塔、觀音、鼓音、漢本及和中林道，「數量不多」；但特生中心調查發現，66個相機樣點中，6成3拍到長鬃山羊，共計1565隻次，廣泛分布蘇花改沿線。

特生中心主秘鄭錫奇說，這份調查以蘇花改周邊300公尺作樣區，與300公尺以外到1.5公里比較，調查涵蓋動植物，動物包含淡水蟹、淡水魚類、長鬃山羊、蝙蝠、鳥類（猛禽、環頸雉）、兩棲爬蟲類等9種，幾乎都有上述情形，其中又以蝙蝠差異最大，長鬃山羊原本環評報告寫數量少，但其實「路邊就有」。

生態界人士直言，開發單位目的就是要開發，委託顧問公司調查，顧問公司要做生意，也很難明目張膽說「當地物種豐富、不宜開發」，加上人力、專業參差不齊，都讓環評生態調查失真成為公開的秘密。

台灣蠻野心足生態協會蔡雅瀅律師說，工程顧問公司最後呈現的資料若顯示當地生態豐富，開發單位可能反而無法「過關」，環團多次呼籲改由開發單位繳交「審查基金」給環保署，再由環保署利用這筆基金，篩選合格顧問公司發包生態調查，才能避免顧問公司為討好業主提出假報告。

環保署說，長期透過技術評鑑為顧問公司分等級，建立客觀且具鑑別度的環評調查制度，為進一步提升評鑑品質，未來擬修環評法，強化顧問公司的責任義務。但還在蒐集資料研擬中，修法尚無時間表。

至於環團建議由環保署發包環評調查，環保署說，目前在環評程序當中，已要求優先使用政府長期調查資料，像是空氣品質監測等固定項目，可避免公正性受質疑。除非政府沒做的資料，才會讓顧問公司自行調查。

環保署表示，外界希望所有環評資料都由環保署發包，但一份一份發包出去只會得到數個短期資料，沒有代表性；而若要建構長期資料庫，花費的時間、人力、經費都很龐大，必須審慎規畫。

環評蘇花改環保署蝙蝠農委會

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