代謝症候群新解方 間歇性斷食有效

間歇性斷食能幫助代謝症候群患者！代謝症候群是一群容易導致糖尿病、心血管疾病等的危險因子總稱，而這些危險因子包括高血壓、肥胖等等。若被診斷有代謝症候群，應及早改變生活習慣以免上述疾病找上門。近期研究針對間歇性斷食對控制血糖與血壓的效果進行人體實驗，發現效果顯著。

10小時限制

根據《每日醫學新聞》與《Medical Xpress》報導，過去實驗證實老鼠進行間歇性斷食，能有效因應屬代謝症候群的危險因子，因此研究人員決定進行臨床實驗。研究人員找了19位受試者，而大部分的受試者均過胖，其中甚至有84％的人在服用至少一種藥物以上，像是降血壓藥或史他汀。

雖然受試者一天只有10小時能進食，但這段時間內要吃多少東西、什麼時間吃東西都是受試者的自由。研究人員表示，統體來說，受試者均感到有辦法遵照這樣的規則進食。

間歇性斷食效果好

受試者反應，進行10小時的間歇性斷食後，他們感到更有活力，也能睡得更好。大部分的參與者為因應10小時的進食時間，將早餐延後吃（起床後2小時）晚餐提前吃（睡前3小時）。實驗進行了3個月，在這段期間內參與者的體重與BMI均下降了3％，腹部（或內臟）的脂肪含量也下降了3％。

研究人員表示，這些改變均降低了受試者患心血管疾病的風險。另外，許多參與者的血壓與膽固醇量均下降，空腹血糖值也漸趨正常。受試者表示，這樣的間歇性斷食法比起熱量限制、運動等減重方式容易多了，實驗過後超過3分之2的受試者均保持著此習慣。

不過研究人員也表示，代謝症候群患者若要進行間歇性斷食，最好還是要先跟醫護人員商量。

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