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歷史性的一刻！ 104歲蒸汽火車同框阿里山

2019-12-29 17:50聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

林務局阿里山林鐵及文資處為慶祝阿里山鐵路通車107週年，今天上午安排31號及25號兩台104歲的蒸汽機車沿途於十字分道、U-trun橋樑處、祝山及對高岳等處停靠進行同框進行拍攝，吸引國內外攝影師報名齊聚記錄經典的歷史性畫面。

嘉義鐵道迷帶著妻子與未滿足歲的女兒一同參與活動，他表示，因為自己假日很喜歡拍火車，如果在老婆小孩的同意之下去拍會更方便，所以想藉由這次的活動讓小孩從小培養對火車的熱愛。

林鐵及文資處表示，31號及25號蒸汽機車分別於2005年、2006年整修後復駛，因31號平時配屬阿里山車庫，而25號配屬嘉義北門車庫，為配合這次的攝影活動，林鐵及文資處特別將25號蒸汽機車載運上山。

林鐵及文資處表示，SL-31及25均為28噸SHAY蒸汽火車，1915年由美國Lima公司製造，主要用於採伐阿里山木材運輸使用，但1970年鐵路機車動力柴油化後，蒸汽火車陸續退休，1984年全面停駛。

阿里山林鐵及文資處今天上午舉辦「Shay Shay阿里山蒸汽機車攝影活動」吸引日本著名的鐵道攝影名家神谷武志、鹽塚陽介，與鐵道作家、攝影家白川淳等一行十餘人，及臺灣的鐵道攝影名家、紀錄片導演黃威勝、資深鐵道研究者許乃懿、鐵道攝影名家陳映彤等多位台、日鐵道迷參與此場盛會。

SHAY蒸汽火車為因應阿里山山區曲線多、隧道多及坡度陡等登山路線，被設計成直立式汽缸以縮短車身長度、傘型齒輪傳動可提高傳輸動力、配合可伸縮軸及萬向接頭可於曲線段靈活轉向，是非常具有地方特色的小火車。

阿里山林鐵及文資處今天舉辦「Shay Shay阿里山蒸汽機車攝影活動」吸引日台多...
阿里山林鐵及文資處今天舉辦「Shay Shay阿里山蒸汽機車攝影活動」吸引日台多位鐵道迷報名前往拍攝。圖／林鐵及文資處提供
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阿里山林鐵及文資處今天舉辦「Shay Shay阿里山蒸汽機車攝影活動」吸引日台多...
阿里山林鐵及文資處今天舉辦「Shay Shay阿里山蒸汽機車攝影活動」吸引日台多位鐵道迷報名前往拍攝。圖／林鐵及文資處提供
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阿里山Shay蒸汽機車31號及25號已高齡104歲，今天上午由林務局阿里山林鐵及...
阿里山Shay蒸汽機車31號及25號已高齡104歲，今天上午由林務局阿里山林鐵及文資處安排於十字分道同框進行拍攝。圖／林鐵及文資處提供
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鐵道迷阿里山攝影

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