歷史性的一刻！ 104歲蒸汽火車同框阿里山

林務局阿里山林鐵及文資處為慶祝阿里山鐵路通車107週年，今天上午安排31號及25號兩台104歲的蒸汽機車沿途於十字分道、U-trun橋樑處、祝山及對高岳等處停靠進行同框進行拍攝，吸引國內外攝影師報名齊聚記錄經典的歷史性畫面。

嘉義鐵道迷帶著妻子與未滿足歲的女兒一同參與活動，他表示，因為自己假日很喜歡拍火車，如果在老婆小孩的同意之下去拍會更方便，所以想藉由這次的活動讓小孩從小培養對火車的熱愛。

林鐵及文資處表示，31號及25號蒸汽機車分別於2005年、2006年整修後復駛，因31號平時配屬阿里山車庫，而25號配屬嘉義北門車庫，為配合這次的攝影活動，林鐵及文資處特別將25號蒸汽機車載運上山。

林鐵及文資處表示，SL-31及25均為28噸SHAY蒸汽火車，1915年由美國Lima公司製造，主要用於採伐阿里山木材運輸使用，但1970年鐵路機車動力柴油化後，蒸汽火車陸續退休，1984年全面停駛。

阿里山林鐵及文資處今天上午舉辦「Shay Shay阿里山蒸汽機車攝影活動」吸引日本著名的鐵道攝影名家神谷武志、鹽塚陽介，與鐵道作家、攝影家白川淳等一行十餘人，及臺灣的鐵道攝影名家、紀錄片導演黃威勝、資深鐵道研究者許乃懿、鐵道攝影名家陳映彤等多位台、日鐵道迷參與此場盛會。