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洗頭一天不超過一次 正確洗髮頭皮不發炎

2019-12-29 17:14聯合報 記者楊雅棠／台北即時報導

想要一頭亮麗的秀髮，卻越洗越油，還長出一顆顆的「青春痘」？食藥署表示，選對洗髮精並使用正確的洗髮步驟，「先稀釋再按摩」，頭髮才不會越洗越油，甚至造成毛囊炎導致掉髮

食藥署在「食品藥物安全週報」指出，洗髮精的用途為去除頭髮上灰塵、油脂及頭皮屑，並且可對頭髮表面進行調理以改善外觀，常見的成分包含界面活性劑、聚二甲基矽氧烷（Dimethicone）、調節劑及營養護理成分等。

其中，界面活性劑主要為去除油脂和附著異物，常見的有硫酸月桂酯鈉（Sodium lauryl sulfate）及聚氧乙烯月桂醚硫酸酯鈉（Sodium laureth sulfate）等；聚二甲基矽氧烷可使得頭髮順滑；調節劑則用於調節洗髮精pH值及黏度；營養護理成分常見為膠原蛋白、絲蛋白、維生素及植物提取物等。

其中，界面活性劑可能會對頭皮產生刺激，因此洗頭髮時最好不要把洗髮精直接倒在頭皮上，也不要因為覺得頭皮癢而用指甲抓頭皮，使得頭皮受傷，甚至可能引起毛囊炎導致掉髮。

開業皮膚科醫師朱思穎表示，毛囊炎就像長在頭上的痘痘，會出現癢、痛的症狀，毛囊炎的患者可能會覺得頭皮出油而想要一直洗頭，但這樣反而使頭皮持續處在潮濕發炎的狀態。她提醒，洗頭一天不要超過一次，並盡量使用溫水，而不要用過熱的水洗頭。

食藥署提供正確的洗髮步驟，先將頭髮用37度左右溫水弄濕，將洗髮精倒在手上並加水稀釋後再抹到頭髮上，接著用指腹按摩頭皮數分鐘，再用清水洗淨即可。吹頭髮時，吹風機最好保持15到20公分的距離，並用溫冷風，才不會因溫度過高的熱風傷害頭皮。

食藥署也提醒購買洗髮精前，要看清楚產品是否有完整化粧品標示項目，季節轉換、頭皮出油量的季節，盡量挑選功能簡單的洗髮精，如有不正常大量掉髮，則應就醫治療。

醫師提醒，洗頭一天不要超過一次，才不會使頭皮持續處在潮濕發炎的狀態。圖／ingi...
醫師提醒，洗頭一天不要超過一次，才不會使頭皮持續處在潮濕發炎的狀態。圖／ingimage
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洗髮食藥署掉髮

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