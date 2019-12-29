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每小時最多120顆！2020第一場象限儀座流星雨 1月4日大爆發

2019-12-29 16:26聯合報 記者魏妤庭／即時報導

2020年來衝第一場流星雨！三大流星群之首的象限儀座流星雨（Quadrantids），極大期即將在2020年1月4日傍晚4點，因此1月3日到4日前後皆適合觀察，預估每小時會有120顆流星，流星雨輻射點在午夜過後才會從東北方升起，因此建議於1月4日晚上11點過後到1月5日凌晨觀賞。

象限儀座流星雨與8月份的英仙座流星雨、12月份的雙子座流星雨，並稱為年度三大流星群，其中，象限儀座流星雨又被視為三大流星群之首，每年出現時間大多數會落在12月28日到1月12日間出現。而且象限儀座流星雨輻射點位於牧夫座頭部附近，這群流星雨常有明亮的火流星出現，且活動有集中於極大期前後數小時內的特性。

2020年的象限儀座流星雨極大值即將在1月4日傍晚4點達到極大值，雖然這次流星雨預測極大值時間前後輻射點尚未升起，但是無線電波觀測的流星極大期及肉眼可見的流星極大期間，有9到12小時時間差，有興趣觀測者可以多加留意流星活動。

此外，建議欣賞流星雨挑選視線開闊、光害與空氣汙染較少的地方，以肉眼觀賞即可。適合賞星的地點通常以2,000公尺以上的高山為佳，鄉村地區次之，但城市周邊的光害與空氣汙染嚴重則不適合。

2020年首場流星雨象限儀座流星雨即將在1月4日大爆發。圖／摘自台北天文館
2020年首場流星雨象限儀座流星雨即將在1月4日大爆發。圖／摘自台北天文館
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輻射空氣汙染

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