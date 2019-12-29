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腦中風十大死因 前3名篩檢能預防

2019-12-29 15:39台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

台大醫院復健科醫師陳信穎介紹不同程度中風，之後的復健改善狀況也會有所不同。（ph...
台大醫院復健科醫師陳信穎介紹不同程度中風，之後的復健改善狀況也會有所不同。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
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「覺得不對勁的話，打119先送醫院吧，把握黃金3小時。」三總神經外科主任馬辛一29日在首屆未來醫學論壇表示，台灣每年死於腦中風人數超過1萬3,000人，長年位居10大死因前3名。想要達到健康極大化、罹病極小化，對頸動脈、心電圖的預防篩檢，是國人都應具備的養生意識。

頸動脈超音波篩檢

「為什麼頸動脈的篩檢重要？因為它能及早發現中風徵兆。」台大醫院神經科主治醫師湯頌君表示，腦中風最重要的決定因子是年齡，無法改變的危險因子則是氣候變化，腦中風病患的一等親家屬，腦中風機會較一般人增加2倍。高血壓、糖尿病都是可以改變的危險因子，預防上要改變生活習慣，且按時服藥。

湯頌君指出，臨床上導致頸動脈病變的原因，最常見的是粥狀動脈硬化，或相對少見的動脈剝離、放射治療後血管病變及動脈發炎等。粥狀動脈硬化過程漫長漸進，從一開始的血管內膜增厚，血管壁出現動脈硬化斑塊，血管內徑狹窄，到最後血管完全阻塞。這些都可藉由頸動脈超音波篩檢，與核磁掃描、電腦斷層等方式確診。

篩檢技術預防中風

「篩選中風高危險群，利用神經學檢查、心電圖、頸動脈超音波檢查，從高危險群中找出可能發病者。」腦血管疾病防治基金會董事長高明見表示，根據篩檢結果，對於血壓、血糖、血脂及心律不整等，其他如體重、戒菸等危險因子控制，使中風防治線往前移，可減少致殘或致死的發生率。

高明見說，長照病患100個裡面有70個跟中風後遺症有關，心房顫動跟頸動脈狹窄病變，在10個病患裡可能各佔2個，但都是可以預防篩檢治療的。中風分為短暫性缺血（小中風）、缺血性及出血性中風，其中缺血性的治療近年有突破性發展，包括血栓溶解劑及動脈取栓術的普及，新型口服抗凝血劑（NOAC）療效更備受肯定。

中風復健可客製化

「第1次罹患腦中風並接受完整復健治療後，70%以上可以恢復居家生活功能，約5~10%完全恢復可以回職場工作。」台大醫院復健科醫師陳信穎表示，復健治療分為急性期、急性後期及慢性期3階段，針對可能產生的認知功能、情緒功能、視覺、吞嚥機能、溝通及運動功能等障礙。外骨骼動力服是有效的復健輔助新科技之一。

陳信穎介紹，急性期除了靜脈血栓溶解劑及動脈取栓術外，還有小分子胜肽治療，及自由基清除劑治療等方式。急性後期可使用功能性電刺激、小分子胜肽治療、復健機器人、人工智慧虛擬實境訓練、抗血小板藥物治療，顱外磁刺激術及功能性輔具等。慢性期有幹細胞治療、螺旋氣功儀替代治療等，並可遠距追蹤預防復發。

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腦中風復健台大醫院

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