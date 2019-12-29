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天氣濕冷當心中風 中醫：起床時可小「賴床」

2019-12-29 15:01聯合報 記者簡浩正／台北即時報導

天氣好冷！連日來降溫明顯外，據中央氣象局統計，今明兩天全台都是容易下雨的天氣，更針對台南等11縣市發布大雨特報。中醫師說，近日天氣驟降又濕冷，亦使血管收縮，民眾出門時需加厚衣物外，應小心中風心肌梗塞等疾病發生。

台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗表示，近年台灣冬天雖偏暖冬，但仍偶有寒流；而濕冷天氣是中風、心肌梗塞、過敏及手腳冰冷等疾病的好發期。一旦低溫或溫度驟降，易使血管收縮、使血壓上升，而增加中風急性發作的機會。

陳潮宗說，晨間通常是溫度最低時，他建議民眾尤其年長者，起床時可小「賴床」，即翻身、伸伸懶腰、活動四肢後，再掀開棉被讓身體逐漸適應室溫，約五至十分鐘後再下床，以免起身時血壓瞬間升高而導致頭暈、手腳無力、視覺偏差等中風前兆。

而心肌梗塞部分，陳潮宗說，民眾平時應掌握自身的膽固醇、血脂數據，若近期突然出現胸悶、心悸甚至呼吸困難等症狀，可能就是心肌梗塞前兆，應趕緊就醫檢查。

冬天在出入公共場合與飲食上，陳潮宗建議，頭頸部也是人體散熱的重要部位，因此出門時圍巾、帽子保暖搭配不可少；且可補充蔥、蒜、韭菜等溫性食物，可喝些熱薑茶並可加砂糖或黑糖來調味，來暖胃健脾、趕走體內寒氣。此外，若有高血壓、血糖、血脂等三高患者，務必配合醫師醫囑，並改變飲食與生活習慣，來降低疾病風險。

今天全台都是下雨的天氣，中醫師呼籲，濕冷天氣民眾出門時，需加厚衣物，小心中風、心...
今天全台都是下雨的天氣，中醫師呼籲，濕冷天氣民眾出門時，需加厚衣物，小心中風、心肌梗塞等疾病發生。 本報資料照片
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中風心肌梗塞

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