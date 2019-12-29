天氣濕冷當心中風 中醫：起床時可小「賴床」

天氣好冷！連日來降溫明顯外，據中央氣象局統計，今明兩天全台都是容易下雨的天氣，更針對台南等11縣市發布大雨特報。中醫師說，近日天氣驟降又濕冷，亦使血管收縮，民眾出門時需加厚衣物外，應小心中風、心肌梗塞等疾病發生。

台北市中醫師公會名譽理事長陳潮宗表示，近年台灣冬天雖偏暖冬，但仍偶有寒流；而濕冷天氣是中風、心肌梗塞、過敏及手腳冰冷等疾病的好發期。一旦低溫或溫度驟降，易使血管收縮、使血壓上升，而增加中風急性發作的機會。

陳潮宗說，晨間通常是溫度最低時，他建議民眾尤其年長者，起床時可小「賴床」，即翻身、伸伸懶腰、活動四肢後，再掀開棉被讓身體逐漸適應室溫，約五至十分鐘後再下床，以免起身時血壓瞬間升高而導致頭暈、手腳無力、視覺偏差等中風前兆。

而心肌梗塞部分，陳潮宗說，民眾平時應掌握自身的膽固醇、血脂數據，若近期突然出現胸悶、心悸甚至呼吸困難等症狀，可能就是心肌梗塞前兆，應趕緊就醫檢查。