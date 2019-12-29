台北台中血庫拉警報 逛街熱區送好禮盼吸引熱血應援

血液基金會最新統計顯示，台北中心所有血型庫存量僅4.5到5.2天，台中中心A型及O型血僅6.3天、4.9天，都低於安全庫存。台北捐血中心今於信義威秀旁無名巷辦活動，捐血成功就送熱門手遊的限量紅包袋、幸福御守、書籤、虛寶包等作為感謝禮；台中捐血中心也祭出捐血棒球帽、石虎吊飾等感謝好禮，盼能在農曆年連假來臨前盡可能補足安全庫存7到9天。

血液基金會業務處處長洪英聖表示，每年12月底到隔年1月初，低溫、降雨、流感季一一登場，幾乎是集合所有不利捐血的因素。醫療院所為了因應「不想在醫院過年」的民眾期許，手術排程卻是更為緊湊，因此在台北、台中等醫療機構密集的都會區，血庫存量會更顯入不敷出。

根據血液基金會統計，截至今晨7時半為止，台北中心A型庫存4.5天，B型庫存5.2天，O型庫存5.1天，AB型庫存4.5天，所有血型合計4.9天，存量全面偏低，不及春節連假所需的9天安全庫存目標。台中中心A型血庫存6.3天，O型庫存4.9天，所有血型合計6.5天，也都偏低。全台灣各中心總和起來，目前也以A型及O型血最缺乏，庫存都低於7天。

洪英聖表示，因應春節連假，理想庫存至少需要9天以上，希望健康民眾踴躍捐血，如果有些人因為感冒服藥、連續熬夜或身體不舒服等因素而無法捐血，也希望能鼓勵身邊其他條件適合的人捐血。

洪英聖說，目前正值「捐血月」系列活動期間，全台灣各區捐血中心都有活動開跑，提供捐血者各式各樣的獎勵誘因，民眾只要到各區捐血中心官方網站查詢相關訊息，就能掌握所在地附近的捐血活動資訊。如果不確定自己是否適合捐血，官網也有詳盡的說明，可供民眾自我檢視。