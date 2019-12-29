影／遠航停飛已調度 林佳龍：春節疏運不會有問題

交通部長林佳龍今天說，遠航的問題是全面性的，財務引發的人事不穩定，也會影響飛安，所以春節前是不可能復飛，對於其航線與航班已協調其他航空公司來疏運，春節運量是不會有問題。

林佳龍今天上午到彰化市為民進黨彰化第二選區立委黃秀芳輔選時，針對遠航停飛，及航班的調度問題，林佳龍說，已協調其他航空公司來疏運，甚至有調度飛國際的大型飛機，軍機也會待命，離島居民不會受遠航停飛影響。