大雨特報！ 苗栗至台南、花東及澎湖11縣市慎防雨勢

中央氣象局下午2時發布大雨特報，南方雲系北移，今天苗栗至台南地區、花蓮、台東及澎湖地區有局部大雨發生的機率。

南方雲系北移，北部及東半部地區為有雨的天氣，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區亦有短暫雨。

明天東北季風增強及南方雲系影響，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部地區有雨，中部以北、東部及東南部地區有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨。

氣象局發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，明晚起台南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有8至10級強陣風，台灣(含各離島)沿海及鄰近海域風浪明顯偏大，海邊活動注意安全。