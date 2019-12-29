全台血量不到安全庫存 台中O型血急缺

天氣濕冷，血庫又拉警報，血液基金會統計，今天全台平均血液庫存量為6.9天，不足7天安全庫存。用血量大的台北各型血液庫存都偏低，台中則急缺O型，呼籲民眾熱情挽袖助人。

台灣血液基金會公布最新血液庫存量，全台5大捐血中心各血型的庫存血量多數落在偏低狀態。目前全台平均血液庫存量為6.9天，其中A型6.7天、B型7.8天、O型6.4天、AB型6.9天。

血液用量較大的台北捐血中心則是各血型庫存都偏低，僅剩4.9天，其中A型4.5天、B型5.2天、O型5.1天、AB型4.5天。台中捐血中心的A型、B型和AB型庫存也偏低，甚至O型庫存落在4天以下的急缺狀態。

台灣血液基金會業務處長洪英聖上午接受中央社記者採訪表示，全台血液用量每日約為6500袋，各捐血中心都會盡力募集，但平日捐血量不比假日，必須靠假日衝高血量，光是台北捐血中心，假日一天就能募到2000袋。但如果遇到陰雨天氣，假日捐血量就會大受影響。

洪英聖說，台北捐血中心用量較大，主要原因是台北有許多大型醫院，血液用量本來就比較多，加上癌症病患治療常需用血，且天冷時心血管疾病突發也多，也會增加用血需求。

以往經驗顯示，農曆年節因假期長，民眾捐血意願比較低，洪英聖表示，希望在農曆年前可將血液庫存量至少拉到9天以上；但目前僅6.9天，甚至不足安全庫存，加上近日天氣不好，可能讓血量雪上加霜，盼民眾可以挽袖捐血。