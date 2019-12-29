與齊柏林約定 何明瑞環島教孩子空拍「看見家鄉」

台灣知名紀錄片導演何明瑞規劃「逗留台灣、導演的豆花車環島之旅」，連續兩周假日來到台中東勢客家庄、東勢客家文化園區與東勢街區帶領學童認識空拍影像紀錄的奧妙與魅力，希望透過影像紀錄地方景物，啟發孩子們對家鄉的愛與保護。

「看見台灣」導演齊柏林不幸墜機辭世，好友何明瑞不但感傷更是感觸良多，心情沈澱後展開豆花車環島之旅，兌現多年前與齊導的約定，巡迴下鄉教小朋友用空拍機看見家鄉。

計畫的目的是與專業影像製作團隊合作，廣邀在地學童參與，以影像紀錄教學及建構在地的文創特色，激發情感以實際行動巡迴城鄉，彌補偏鄉青少年學童在多元學習資源的不足。

何明瑞開輛豆花車，功能性十足，可以隨機變身，展開來就可以投影開講。何導演循帶著學童從品嘗豆花、了解豆花的成長過程，到認識家鄉，最後用影像呈現出家鄉的樣貌。

何導演説，畫面說故事是最直接、最能觸動人心的方式，透過豆花的飲食、體驗與教學，再由影像紀錄工作坊培育影像紀錄人才，以動態的方式來述說每一個在地的故事。