中年男「性」致缺缺 恐睪固酮過低所致

對男性來說，中年後若出現性表現下降或「性」致缺缺，普遍不敢說出口，其實可能是睪固酮低下所致。泌尿科醫師表示，中年男性若性需求或表現明顯下降，可能跟三高、過胖等有關外，最大因素是睪固酮過低而導致。

台灣男性醫學會今舉辦男性健康研討會，討論睪固酮與男性健康間的相關議題。馬偕醫院泌尿科主治醫師蔡維恭，講述睾丸激素治療和代謝綜合症，他表示，男性睪固酮濃度和三高降低有相關性，改善過低的睪固酮濃度，可使三高、代謝疾病和心血管疾病控制得更好，進而能降低死亡風險。

蔡維恭說，睪固酮即是男性荷爾蒙，通常男性進入40歲之後，睪丸開始老化，會使分泌減少、血中睪固酮濃度下降，一旦過低導致睪固酮不足時，就會出現老化、性功能低下等症狀。睪固酮低下時，會出現許多負面症狀，如體力變差、疲憊感、肌肉力下降外；以國外研究也發現，甚至會影響男性高血壓、血脂等三高，同時如果本身過胖男性，也普遍有睪固酮低下的現象。

蔡維恭也說，若男性睪固酮低下，會使陰莖海綿體構造退化，影響勃起和性慾，使晨間勃起減少，進而影響性生活、床笫間力不從心，甚至出現早洩、射精障礙等問題。