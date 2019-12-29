過年出菜如戰場？ 3道創意烏魚子料理上桌超有面子

每年買年菜人潮爆滿的南門市場，今天首次在中繼市場舉辦「新宅傳香老滋味」年菜採購月活動，各攤商紛紛推出經典名菜、食材或新菜色。聯合報系資料照／記者翁浩然攝影 分享 facebook

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文／髒手指

年節將至，有些佳餚只有在這時候吃得到，平時很難看到它的名字，偶爾上高檔餐廳才看得見—烏魚子，就是這麼難遇見又受到台人喜愛的食材。

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位於新竹北部的福樂休閒漁場，每年可產9~12萬個烏魚子，以全台聞名的「新竹風」自然熟成，風味獨特。農場除了販售烏魚子，還有烏魚鬆、烏魚香辣醬；一起來看看有哪3種創意料理，能夠吃到美味又不膩口的烏魚料理吧！

一、烏魚子玉子燒

可當作下酒菜，也能成為孩子便當裡最特別的配菜，大人小孩一定都愛的口味！

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準備材料：

1.雞蛋3顆

2.糖1小匙

3.鹽適量（不可比糖多）

4.醬油1大匙

5.味醂1大匙

6.烏魚子四分之一副

作法：

1.打散蛋液，加入糖、鹽調味

2.小平底鍋（或玉子燒鍋）小火加熱，抹上薄油，加入四分之一蛋液，等均勻受熱至七分熟時，再將前方向內捲起。

3.將烏魚子切薄片，煎到內軟起鍋放涼。

4.把烏魚子放入蛋液上方，重複第二個步驟，一直到使用完蛋液。

5.把玉子燒放入竹簾捲起來定型，讓它降倒室溫後，就可切塊盛盤。

二、烏魚子蛋炒飯

年節過後，還在擔心冰箱裡的烏魚子不知道要怎麼吃完？不妨參考看看這道「清冰箱料理」吧！

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準備材料：

1.隔夜飯

2.蒜苗1~2支

3.大蒜3顆

4.蛋2顆

5.剩餘烏魚子

作法：

1.大蒜、烏魚子切碎末，蒜苗斜刀切。

2.打散蛋液，淋上隔夜飯拌勻。可先用油爆香烏魚子，以便之後使用。

3.將蒜頭爆香，加入隔夜飯，轉中大火炒到粒粒分明。

4.加入蒜苗、烏魚子拌炒。

5.調味，起鍋。

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如果喜愛重口味，也可以加入福樂休閒漁場的「烏魚香辣醬」，保證又辣又鹹香，冰箱清得乾乾淨淨！

三、酒醃烏魚子佐蘋果

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若覺得烏魚子太鹹會膩，可用蘋果的甜味中和，這個很適合當飯後甜點，或當作下酒菜也很適合。

準備材料：

1.烏魚子 1/2副

2.蘋果1/2顆

3.小竹籤

4.米酒

作法：

1.先於前一晚把烏魚子泡米酒醃漬。

2.淋油熱鍋，轉中小火，慢煎烏魚子至金黃色。

3.將蘋果、烏魚子切成丁狀。

4.蘋果、烏魚子依次插入小竹籤。





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