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陰雨天氣到跨年！ 元旦曙光往中南部碰運氣

2019-12-29 09:41聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書「天氣職人-吳聖宇」表示，原先的巴逢颱風進入南海後雖然已經減弱消散，但是外圍水氣隨著南風逐漸北上到台灣附近，遇到東北季風較冷的空氣後，在廣東、福建沿岸到台灣周邊形成了大片的雲雨帶，今天受到雲雨帶的影響，各地都有陣雨或短暫陣雨發生機會，局部地區雨勢會稍微大一些。

溫度方面反而比起前兩天都要來得回升一些，冷空氣強度較先前減弱，白天各地高溫普遍在21-23度左右，南部高溫可能來到23-25度，今晚到明晨各地低溫在17-20度間。

明天還有鋒面系統要掠過台灣附近，配合仍然偏多的水氣，各地仍持續有陣雨或短暫陣雨機會，局部地區雨勢仍會較大，天氣持續不穩定。

明天白天各地仍為舒適到稍涼，但是晚間起東北季風增強帶來較涼空氣，溫度將由北往南有下降轉涼趨勢，夜晚到隔天清晨中北部、東北部低溫將逐漸下降到16度左右，南部及花東地區低溫仍維持在17-18度間。

周二是跨年夜，他說，台灣附近水氣有慢慢減少趨勢，中南部地區可能在下半天後漸轉多雲到陰的天氣，但是北部、東半部受到較強東北季風影響，可能到晚間都還是會斷斷續續有短暫陣雨出現的機會，有可能會影響到跨年夜甚至隔天元旦清晨的天氣，提醒北部、東半部的民眾，外出記得攜帶雨具。

吳聖宇說，明年元旦清晨在這些地方看到元旦曙光的機會也較低一些，即使雨勢慢慢停止，雲量也還是可能偏多偏厚，中南部地區倒是有機會雲層漸開，想看到曙光的朋友不妨往中南部走碰碰運氣。跨年夜到元旦清晨各地溫度較為偏涼偏冷，中北部、東北部空曠地區低溫預估只有14-16度，局部地區有機會低於14度，南部及花東地區低溫則在16-18度。

好消息是從元旦當天開始，台灣附近水氣減少，逐漸轉為較乾的空氣取代，降雨將縮減到剩下迎風面東北部、東部的局部零星短暫陣雨，其他大部分地方都將恢復多雲到晴的天氣，吳聖宇說，目前來看好天氣可望維持一段時間，延續到下個周末預估都將是較為穩定的天氣型態，同時溫度也將回升，白天有陽光的時候感受較為舒適到溫暖，夜晚清晨仍較偏涼，日夜溫差變化較大。

屏東墾丁龍磐迎曙光是墾丁的年度觀光盛事。本報資料照片
屏東墾丁龍磐迎曙光是墾丁的年度觀光盛事。本報資料照片
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低溫跨年

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