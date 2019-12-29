陰雨天氣到跨年！ 元旦曙光往中南部碰運氣

天氣風險公司分析師吳聖宇在臉書「天氣職人-吳聖宇」表示，原先的巴逢颱風進入南海後雖然已經減弱消散，但是外圍水氣隨著南風逐漸北上到台灣附近，遇到東北季風較冷的空氣後，在廣東、福建沿岸到台灣周邊形成了大片的雲雨帶，今天受到雲雨帶的影響，各地都有陣雨或短暫陣雨發生機會，局部地區雨勢會稍微大一些。

溫度方面反而比起前兩天都要來得回升一些，冷空氣強度較先前減弱，白天各地高溫普遍在21-23度左右，南部高溫可能來到23-25度，今晚到明晨各地低溫在17-20度間。

明天還有鋒面系統要掠過台灣附近，配合仍然偏多的水氣，各地仍持續有陣雨或短暫陣雨機會，局部地區雨勢仍會較大，天氣持續不穩定。

明天白天各地仍為舒適到稍涼，但是晚間起東北季風增強帶來較涼空氣，溫度將由北往南有下降轉涼趨勢，夜晚到隔天清晨中北部、東北部低溫將逐漸下降到16度左右，南部及花東地區低溫仍維持在17-18度間。

周二是跨年夜，他說，台灣附近水氣有慢慢減少趨勢，中南部地區可能在下半天後漸轉多雲到陰的天氣，但是北部、東半部受到較強東北季風影響，可能到晚間都還是會斷斷續續有短暫陣雨出現的機會，有可能會影響到跨年夜甚至隔天元旦清晨的天氣，提醒北部、東半部的民眾，外出記得攜帶雨具。

吳聖宇說，明年元旦清晨在這些地方看到元旦曙光的機會也較低一些，即使雨勢慢慢停止，雲量也還是可能偏多偏厚，中南部地區倒是有機會雲層漸開，想看到曙光的朋友不妨往中南部走碰碰運氣。跨年夜到元旦清晨各地溫度較為偏涼偏冷，中北部、東北部空曠地區低溫預估只有14-16度，局部地區有機會低於14度，南部及花東地區低溫則在16-18度。