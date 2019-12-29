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今起變天全台有雨 明晚再迎冷空氣「元旦最冷」

2019-12-29 09:25聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

今天開始變天。受到南方雲系北移影響，今明兩天全台有雨，氣象局上午針對台南發布大雨特報，東南部不排除有較大雨勢。到了周一東北季風增強，元旦清晨將是最冷的時刻，北部低溫下探14度，若水氣和低溫配合，玉山有機會再降雪。

氣象預報員李孟軒說，今天南方雲系北移，全台整天都是容易下雨的天氣，因為水氣從南邊上來，氣象局目前針對台南發布大雨特報，另外預估東南部也可能有較大雨勢，不排除發布大雨特報。今天各地早晚低溫16到18度，主要影響是高溫，各地落在20到24度，北部感受明顯。基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率。

李孟軒說，全台有雨的天氣型態會到明天，東北部雨會增多，其他地區雨則是比今天少，另外還有一波東北季風會在晚上增強，中南部雨勢預計周二下午會停，轉為多雲的天氣型態，北部則是會下到周二晚上，也就是跨年夜。

李孟軒說，跨年當天是轉折，各地雨勢會逐漸變少，不過不能保證台北雨會停下來，跨年夜可能會飄雨。

李孟軒說，該波東北季風主要的影響是氣溫，明晚氣溫一路下降，北部低溫15度，中部26度，南部、東部17度，周二也差不多，「元旦是最冷的時刻」，北部低溫下探14度，中部15度，南部和東部則是16度。

李孟軒說，東北季風報到後，北部高溫19到21度，中部24度，南部26度，東部22度，元旦白天氣溫開始回升，明顯回暖要到周四。至於元旦曙光，因為雲層還是很厚，要看的話只能到墾丁碰運氣，或高山上比較有機會。

李孟軒說，只要南部有雨搭配低溫，玉山今天開始到周二清晨都有機會下雪。

中央氣象局說，今明兩天全台有雨。本報資料照片
中央氣象局說，今明兩天全台有雨。本報資料照片
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低溫大雨特報

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