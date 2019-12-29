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反覆慢性蕁麻疹 醫師：約二成可找到病因

2019-12-29 08:40聯合報 記者黃宣翰／台南即時報導

8歲女童半年來卻反覆蕁麻疹發作，癢疹遍布頸部、軀幹及四肢，在診所治療服用口服抗組織胺及類固醇藥物控制症狀，但病程仍反覆發作未能緩解，向台南安南醫院兒科求診。兒科醫師賴以修進行抽血檢查後，發現甲狀腺素低下與促甲狀腺素偏高，再進一步做甲狀腺超音波，確診為「橋本氏甲狀腺炎」，補充甲狀腺素後，甲狀腺功能穩定，蕁麻疹消弭無形。

30歲女護理師，一年來也是反覆蕁麻疹發作，病灶分布於身體及四肢，往往一個禮拜發作3、4次，期間也做過敏原測試，但未找到特定過敏原。因奇癢難耐，每次發作時皆使用口服或注射型抗組織胺治療後向賴醫師求助，經詳細問診及抽血檢測後，發現有高效價自體免疫抗體，確定診斷為自體免疫疾病-休格蘭氏症，也就是所謂的乾燥症。經免疫調節藥物控制乾燥症後，蕁麻疹不藥而癒。

賴醫師表示，蕁麻疹依病程長短有急性和慢性之分，前者通常是因為接觸到過敏原而引起，病程不超過6個禮拜，後者是指蕁麻疹反覆發作超過6個禮拜以上，以上兩名病人皆為慢性蕁麻疹的案例。

賴以修說，有約二成的慢性蕁麻疹病人是可以找到原因的，包括自體免疫性疾病，如紅斑性狼瘡、乾燥症、類風溼性關節炎、第一型糖尿病、乳糜瀉等、甲狀腺疾病、慢性感染如胃幽門螺旋桿菌、A型肝炎、及C型肝炎等、特製食物含辛辣、發酵、及酒精成分者、甚至跟惡性腫瘤等都有相關。

處置這類慢性蕁麻疹病人，賴以修表示，重要的是要找出發病病因治療，蕁麻疹自然就會痊癒。如蕁麻疹反覆發作超過6個禮拜，就要趕快諮詢醫師做詳細的檢查，找出根本病因才是上策。

安南醫院兒科醫師賴以修（左）說，醫治慢性蕁麻疹病人，重要的是要找出發病病因治療。...
安南醫院兒科醫師賴以修（左）說，醫治慢性蕁麻疹病人，重要的是要找出發病病因治療。圖/安南醫院提供
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麻疹甲狀腺醫師

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