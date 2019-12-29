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台南大雨特報！南方雲系北移 局部較大雨勢

為何蔡英文喊決戰板橋？該區特性 竟能左右大選

迎元旦曙光碰運氣！吳德榮：跨年前後氣溫驟降 雲量多

2019-12-29 07:28聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天冷空氣持續減弱；南海厚實雲系移入，各地皆有明顯降雨，天氣濕涼。北部16至22度、中部17至23度、南部17至23度、東部16至23度。

明天、周二東北季風南下，氣溫緩慢下降，挾帶較多水氣，嘉義以北及東半部有局部雨，南部山區亦有局部短暫降雨的機率；冷空氣雖然略遜於前波、但周二的感覺會更濕冷。

他說，跨年前後氣溫降至最低，竹苗以北平地低溫約可降至12、13度；台北市平地低溫約可降至13至15度，中南部及東半部約在14至16度，戶外活動注意保暖

跨年前後迎風面雲量很多，他說，降雨則可望大幅減少，北海岸、北部山區及東半部仍有局部短暫降雨，大台北平地偶有零星飄雨的機率；桃園以南相對穩定，為多雲時晴。所以，大台北、東半部的跨年及迎曙光活動，有受到干擾的機率。

周三元旦白天起東北季風減弱，水氣減少，北部平地漸轉多雲、中南部為晴時多雲；氣溫漸升，北台灣仍偏涼。

他表示，周四至周六北部再轉多雲時晴、中南部晴時多雲；氣溫續回升，白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚涼。周三至周六迎風面北海岸、北部山區及東半部仍有零星短暫降雨的機率。

跨年前後氣溫降至最低。本報資料照片
跨年前後氣溫降至最低。本報資料照片
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跨年低溫保暖

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