親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
暖冬影響農漁民
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

紅唇族少了 口腔癌新增個案卻增2倍

2019-12-28 23:55聯合報 記者陳婕翎／台北報導

近年我國抽菸及嚼檳榔人數逐年減少，口腔癌新發生個案卻逐年增加，專家推測早期未戒癮...
近年我國抽菸及嚼檳榔人數逐年減少，口腔癌新發生個案卻逐年增加，專家推測早期未戒癮民眾，至今才發病。 圖／聯合報系資料照片
分享

癮君子、紅唇族皆是罹患口腔癌的高危險族群，但近年我國抽菸及嚼檳榔人數逐年減少，口腔癌新發生個案卻逐年增加，廿年間每年新增從二千多人攀升至七千多人，罹癌人數則是增加兩倍。專家分析，罹患口腔癌人數增加不是有新的危險因子，而是未推動戒菸戒檳榔觀念時，有嚼檳榔、菸酒習慣的民眾，直到現在才發病。

據衛福部國健署最新「成人吸菸行為調查」及「健康危害因子監測調查」顯示，自八十六年實施及九十八年修正菸害防制法以來，吸菸率由九十七年的百分之廿一降至去年的百分之十三，大幅減少四成；國人成人嚼檳榔率也逐年下降。

但從癌症登記統計卻發現，我國口腔、口咽及下咽癌新增個案從八十五年的兩千兩百多人增至一○五年的七千八百人；其中，四十至六十四歲族群每年發生個案數也不斷上升，廿年內從一千四百廿八人增至五千六百十六人，占總新增個案七成。

台灣癌症基金會執行長暨萬芳醫院癌症中心教授賴基銘推測，目前新增個案數是當初政府未推動戒菸戒檳榔觀念時嚼檳榔、菸酒習慣的民眾，事隔多年現在才發病的患者。

台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長婁培人也認同該推測，研判這波高峰期過後，未來發生人數會快速下降；他表示，民眾若想預防口腔癌，除了戒菸、戒酒、戒檳榔，建議可施打ＨＰＶ疫苗，主因是口腔癌中的口咽癌形成與ＨＰＶ病毒有關。

政府也在規畫如何讓無篩檢習慣的高危險群主動走進診間，國健署癌症防治組組長林莉茹強調，在專業醫師檢查下，口腔癌非常容易發現癌前病變，提醒卅歲以上有嚼檳榔或吸菸者，可多利用每二年一次免費口腔癌篩檢。

口腔癌癌症

延伸閱讀

他嘴巴痛到睡不著 一開口醫嚇傻：口腔、舌頭...

香菸、檳榔、酒不離身 口腔癌機率增123倍

他原本帥如李志希加劉德華 嚼檳榔罹癌如今變這...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

均溫24.6度 台灣72年來最暖1年

2019-12-29 00:17

玉山降雪日大減...冬天變短了 恐要重新定義

2019-12-29 00:18

語言治療大塞車 早療變慢療

2019-12-28 23:55

等不到語言治療…6歲才會叫爸媽

2019-12-28 23:55

跨年看煙火 信義區周邊3階段交管

2019-12-28 23:54

追元旦曙光、雲海 南投拍拍走

2019-12-28 23:52

春節澎湖加班機 增來回80班次

2019-12-28 23:36

語言治療嚴重缺乏 基隆成最北的偏鄉

2019-12-28 21:53

語言刺激不能只靠治療師 家長也得加把勁

2019-12-28 21:52

早療資源難尋 孩子六歲了等不到語治課程

2019-12-28 21:52

應酬養成的壞習慣 讓他罹患咽喉癌失去喉頭

2019-12-28 20:08

友人PO鑽石圖案刺青…他一看神回「台灣大哥大」 網笑爆：中華電信也不錯啊！

2019-12-28 20:00

桃機觀景台人潮眾多！未來將抽號碼牌進場 一場30分鐘

2019-12-28 19:32

2020天文年鑑上線 日環食、木星近合難得一見

2019-12-28 17:22

古蹟、美食、藝術品！新竹動物園旁的「7個人氣景點」

2019-12-28 17:03

網傳南迴草埔隧道通車即封路 公路總局聲明：沒有的事

2019-12-28 15:27

「彌陀佛七」今圓滿 法鼓山邀民眾來寺院福慧迎新年

2019-12-28 14:49

快來台南小旅行！住趣淘漫旅送車票 每人749元起

2019-12-28 13:51

冷不下去！台灣72年來最暖 年均溫估24.6度

2019-12-28 13:28

影／林佳龍：民航局一定滿足澎湖春節返鄉及投票機位

2019-12-28 13:07

氣候暖化影響 花少果減農民頭痛

2019-12-28 13:07

暖化 農委會：啟動監測 明年將提早因應

2019-12-28 13:05

冬天不見了嗎？學者：越來越短

2019-12-28 13:04

果陀《綠島小夜曲》2020歌劇院傳唱經典愛情之歌

2019-12-28 12:07

兒聯絡簿曝「手被門夾但只顧看正妹」爸傻眼 網全笑噴：真男人！

2019-12-28 12:00

中研院學者：未來「冬天」可能都要重新定義

2019-12-28 11:34

台灣72年來最暖年 鄭明典：夜晚冷不下去對健康不利

2019-12-28 11:30

年終12萬元！他回去算完後 竟然還要自己拿600出來

2019-12-28 10:55

喝文蛤湯像吃泡麵一樣方便 即食文蛤湯杯誕生

2019-12-28 10:05

冬令進補 慢性病患要留心中西藥交互作用

2019-12-28 09:54

別讓保暖變燙傷 專家提醒電暖器、電熱毯使用要點

2019-12-28 09:48

預測南部雨偏多要備傘？ 小編：降雨逾1毫米就算多雨啦

2019-12-28 09:42

冷氣團減弱白天回暖 入夜由南往北短暫雨

2019-12-28 09:18

冬天不見了？吳德榮：年均溫高不能與冬天混為一談

2019-12-28 08:17

健康你我他╱伸展操一日數回 老爸身體不再卡卡

2019-12-27 23:56

17隻超大恐龍 出沒華山文創區

2019-12-27 23:55

花蓮慈濟與台開合作 共創大健康產業

2019-12-27 23:52

衛福部三支箭 瞄準全人健康照護

2019-12-27 23:50

科普好健康／類風濕性關節炎 跟吸菸有關？

2019-12-27 23:48
看更多

熱門文章

好市多巨大倉鼠萌翻天 比童大狐狸再掀暴動「兩隻擠滿推車」

2019-12-28 09:50

台灣72年來最暖年 鄭明典：夜晚冷不下去對健康不利

2019-12-28 11:30

年終12萬元！他回去算完後 竟然還要自己拿600出來

2019-12-28 10:55

冬天不見了？吳德榮：年均溫高不能與冬天混為一談

2019-12-28 08:17

喝文蛤湯像吃泡麵一樣方便 即食文蛤湯杯誕生

2019-12-28 10:05

應酬養成的壞習慣 讓他罹患咽喉癌失去喉頭

2019-12-28 20:08

冷氣團減弱白天回暖 入夜由南往北短暫雨

2019-12-28 09:18

睽違11年！台東林管處招考約僱森林護管員 薪35K

2019-12-28 12:56

中研院學者：未來「冬天」可能都要重新定義

2019-12-28 11:34

山林魅影猛禽林鵰現蹤竹山林道 吸引鳥友瘋狂追逐

2019-12-28 14:40

殺破狼周運勢／獅子遇天菜級對象 摩羯可望領豐厚年終

2019-12-29 00:00

桃機觀景台人潮眾多！未來將抽號碼牌進場 一場30分鐘

2019-12-28 19:32

古蹟、美食、藝術品！新竹動物園旁的「7個人氣景點」

2019-12-28 17:03

牛排控快衝ㄧ波！樂雅樂「豪華海陸餐點買一送一」

2019-12-28 13:34

【執醫趣聞】陳彥任／戴口罩的原因

2019-12-28 06:00

瑞芳小黑犬受困3層樓深大排 民眾獸醫合力救援脫困

2019-12-28 14:04

屋馬燒肉「1月11日店休一日」讓員工投票！網讚：大氣

2019-12-28 11:42

【育兒難題】曾慕昀／誤食便便事件

2019-12-28 06:00

蔡依林、昆凌裹泰迪熊大衣萌萌噠 梁靜茹穿駝色顯修長

2019-12-28 19:11

2020天文年鑑上線 日環食、木星近合難得一見

2019-12-28 17:22

網友問昆凌百搭短靴哪裡買 這雙紅底鞋林心如也有入手

2019-12-28 15:43

快來台南小旅行！住趣淘漫旅送車票 每人749元起

2019-12-28 13:51

影／林佳龍：民航局一定滿足澎湖春節返鄉及投票機位

2019-12-28 13:07

每日星座運勢／天蠍把快樂傳給眾人 善於營造氣氛

2019-12-29 00:00

暖冬持續明年有荔枝吃嗎？果農：接下來的低溫是關鍵

2019-12-28 11:29

語言治療嚴重缺乏 基隆成最北的偏鄉

2019-12-28 21:53

「彌陀佛七」今圓滿 法鼓山邀民眾來寺院福慧迎新年

2019-12-28 14:49

微熱山丘新年限定包裝禮盒 傳遞傳統美味和團圓喜慶

2019-12-28 11:30

網傳南迴草埔隧道通車即封路 公路總局聲明：沒有的事

2019-12-28 15:27

暖冬高溫影響 台東鳳梨釋迦傷害10％

2019-12-28 10:57

今年暖冬高雄農損逾10億元

2019-12-28 11:19

預測南部雨偏多要備傘？ 小編：降雨逾1毫米就算多雨啦

2019-12-28 09:42

開運又討喜！五款紅色珠寶飾品火熱暖心

2019-12-28 17:59

暖冬又來？農民擔心災損漁民憂心盛產

2019-12-28 11:28

受暖冬影響 竹縣水蜜桃、甜柿產量稅減

2019-12-28 10:55

冷不下去！台灣72年來最暖 年均溫估24.6度

2019-12-28 13:28

鼠年最強「賀歲酒」！諧音「真有錢」 倒出滿滿黃金

2019-12-28 13:32

是觀眾也是演員！沈浸式劇場「明日俱樂部」4000人搶票

2019-12-29 00:14

新年除舊布新！居家改造DIY從「色彩、光線、風格」下手

2019-12-28 19:09

三枚兩地時間腕表 預約長假愜意心情

2019-12-28 14:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top