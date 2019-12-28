紅唇族少了 口腔癌新增個案卻增2倍

近年我國抽菸及嚼檳榔人數逐年減少，口腔癌新發生個案卻逐年增加，專家推測早期未戒癮民眾，至今才發病。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

癮君子、紅唇族皆是罹患口腔癌的高危險族群，但近年我國抽菸及嚼檳榔人數逐年減少，口腔癌新發生個案卻逐年增加，廿年間每年新增從二千多人攀升至七千多人，罹癌人數則是增加兩倍。專家分析，罹患口腔癌人數增加不是有新的危險因子，而是未推動戒菸戒檳榔觀念時，有嚼檳榔、菸酒習慣的民眾，直到現在才發病。

據衛福部國健署最新「成人吸菸行為調查」及「健康危害因子監測調查」顯示，自八十六年實施及九十八年修正菸害防制法以來，吸菸率由九十七年的百分之廿一降至去年的百分之十三，大幅減少四成；國人成人嚼檳榔率也逐年下降。

但從癌症登記統計卻發現，我國口腔、口咽及下咽癌新增個案從八十五年的兩千兩百多人增至一○五年的七千八百人；其中，四十至六十四歲族群每年發生個案數也不斷上升，廿年內從一千四百廿八人增至五千六百十六人，占總新增個案七成。

台灣癌症基金會執行長暨萬芳醫院癌症中心教授賴基銘推測，目前新增個案數是當初政府未推動戒菸戒檳榔觀念時嚼檳榔、菸酒習慣的民眾，事隔多年現在才發病的患者。

台灣頭頸部腫瘤醫學會理事長婁培人也認同該推測，研判這波高峰期過後，未來發生人數會快速下降；他表示，民眾若想預防口腔癌，除了戒菸、戒酒、戒檳榔，建議可施打ＨＰＶ疫苗，主因是口腔癌中的口咽癌形成與ＨＰＶ病毒有關。

政府也在規畫如何讓無篩檢習慣的高危險群主動走進診間，國健署癌症防治組組長林莉茹強調，在專業醫師檢查下，口腔癌非常容易發現癌前病變，提醒卅歲以上有嚼檳榔或吸菸者，可多利用每二年一次免費口腔癌篩檢。