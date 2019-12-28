春節澎湖加班機 增來回80班次

遠東航空停飛，衝擊離島春節航運，澎湖縣長賴峰偉27日與立委楊曜連袂出席民航局協調會，爭取調派大型飛機支援澎湖春節疏運，共爭取到來回80班次9244個機位。交通部長林佳龍昨到澎湖為楊曜輔選兼視察時再度掛保證，要澎湖返鄉民眾安心，給足楊曜面子。

林佳龍昨到澎湖為民進黨立委候選人楊曜助選，對鄉親關切的春節旅運及明年投票機位問題，表示已協調華信及立榮兩大航空公司加派大機型飛機及加班機，保證滿足鄉親機位需求。

遠航公司無本月12日無預警停飛，對澎湖離島交通造成嚴重影響，澎湖縣政府第二波春節旅運加班機日前開放訂位，經統計還短缺至少6000個位子。

交通部長林佳龍赴澎湖替民進黨立委候選人楊曜造勢時表示，澎湖春節返鄉及投票的機位，民航局一定盡力滿足。 圖／楊曜服務處提供 分享 facebook

賴峰偉、楊曜27日參加民航局「澎湖離島春節加班機需求協調會」，希望民航局協調調度飛機疏運，讓澎湖鄉親能安心返鄉過年。民航局長林國顯答應拜會華信及立榮航空董事長，並指第二波加班機，澎湖航線還有部分缺口， 若加班機不足，將再協調增開班次。

經協調，明年元月21至30日華信與立榮第三波春節加班機將增加來回80班次共9244個機位，澎湖縣府府將通知登記民眾航班、開票資訊。

林佳龍昨除陪楊曜在馬公北辰市場掃街拜票，也在元泰飯店參加澎湖旅遊觀光產業挺英曜後援會成立大會，下午並在澎橙飯店宣布莒光營區遷建，發表新澎湖灣莒光特區古城及港市發展計畫3D願景。