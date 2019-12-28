語言治療嚴重缺乏 基隆成最北的偏鄉

我國語言治療師嚴重缺乏且分布不均，據衛福部統計，截至去年底為止，全國有993位語言治療師，每十萬人口僅有4.2位語言治療師可照顧國人，但每年通報發展遲緩的孩子約二萬多人，經評估約有六成須介入早療，多數需要語言刺激，而基隆的民眾看似享有北台灣醫療資源，但在語治資源爭奪戰上，幾乎是弱勢中的弱勢。

以語言治療師登記執業的縣市來看，台中市最多有202名語言治療師，新北市居次有157位、台北市139位、高雄市112位，其餘縣市的語治師人數統統跌破百人，以離島資源最少，連江縣0位、金門澎湖各自僅有3位，本島以嘉義縣、台東縣最慘僅有6位，基隆居次僅有9位。

基隆市議員王醒之表示，基隆雖位處北台灣，但可以說是「最北的偏鄉」，醫療資源看似可與雙北市共享，但隔著22公里的高速公路，對於照顧發展遲緩孩子的家庭來說，是非常龐大的負擔，但也因為看似可以與雙北共享醫療資源，基隆的醫療資源能量竟持續被弱化。

王醒之說，衛福部所屬的部立基隆醫院，也是基隆第一家聯合評估中心，今年竟然連一位兒童語言治療師都沒有，若在部立基隆醫院完成聯合評估的孩子，要開始進行早療時，治療計畫就會變得支離破碎，物理、職能治療可以在部立基隆醫院，語言治療就得讓家長自己想辦法。

王醒之說，部立基隆醫院提出的薪資待遇不如基隆其他的醫院，即使有些語言治療師有心待在基隆，也待不了多久就離開，特別是隔一條高速公路，到了台北市就有雙倍以上的薪資，成了留不住語治師的最主要原因。

部立基隆醫院拋下原本在院內接受語言治療的孩子，相對排擠正在基隆長庚醫院的收治人數，所有人都擠進長庚，讓原本在基隆長庚接受語言治療的舊生，被迫停課，要到外縣市擠語言治療，王醒之說，這是一環扣著一環。

王醒之表示，基隆市需要早療的孩子106年度有126位，107年提升至260位，成長幅度之大；但無論是衛福部或是基隆市政府皆冷處理，凸顯政府對於兒童的照顧，並沒有任何的著力，甚至可以說「完全無心照顧」。

一位住在基隆的家長提到往返基隆台北就診的過程，她感嘆地說，孩子生病了但社會似乎不容許孩子不正常，搭乘大眾交通運輸工具時，孩子因為聽不懂大人的指令，加上在陌生的環境中沒了安全感，孩子一陣哭鬧，馬上換來乘客的白眼，甚至還有人說「管好妳的孩子」。

她好幾次為此提早下車，家中經濟狀況不是太好也不敢搭計程車，走到醫院已經遲到好幾分鐘，而珍貴的半小時語言治療課程就這樣沒了，這位家長再次提到這件事，眼眶又不小心泛紅，渴望哪一天基隆市民也能有就近就醫的權利。

王醒之表示，一般家長帶著正常的孩子外出，都已經是飽受社會的壓力，包含正義魔人會指責，家長不得在外幫孩子包尿布，即使孩子尿急拿杯子應急，也被說是有礙觀瞻，更何況是這群帶著發展遲緩的家長，好多家長都反應壓力大到曾想過一走了之。

王醒之表示，希望能爭取基隆至少處於及格邊緣的語言治療師，避免家長能夠到處奔波。對此，部立基隆醫院院長林慶豐表示，目前已經聘雇到一位可以提供每周兩天診次的語言治療師，但強調語言治療師缺乏是全台的議題，若僅針對語言治療師加薪，其他科別的醫師、治療師、護理師也會喊著加薪，院方恐無法支應，強調目前語言治療的量能已經足夠。