早療資源難尋 孩子六歲了等不到語治課程

台灣人生得少，能生下來的也不一定生得不好。據衛福部統計，每年通報發展遲緩孩子約有二萬多人，近六成於當年確診，包含早產兒、多重障礙等因素所致，家庭中若育有遲緩兒，照顧負擔不亞於照顧失能長者，我國早療資源普遍不足，其中以語言治療最為嚴重，從聯評到上課，至少半年起跳，有些孩子則是等到快六歲仍等不到資源，早錯過早療黃金期。

・永遠等不到的語言治療 早療變慢療

「哎！誰也不希望自己孩子發展遲緩，但我從未放棄我的孩子，卻被社會先放棄」小孩已經5歲半的葉媽媽說，孩子出生時的腦傷，使得他有多重性障礙、聽損，經評估需接受物理、職能、語言治療，以提升認知、感統，但從把小孩送出去治療的第一步就被拒絕。

葉媽媽帶著被認定需要早療的孩子到醫院尋找資源，當年孩子僅一歲左右，卻屢屢被醫院退貨，最常聽到的是「才一歲先回家教，別占用資源」，使得他兩歲多才開始接受早療，步入早療市場後，卻是噩夢的開始。

家庭資源有限的她，需犧牲工作，下午請假帶孩子上課，每天請假讓公司就受不了，被迫換工作，早上兼一份差、晚上再上另一個班，下午短短三小時，全花在陪孩子上課，家住基隆的她，必須奔波台北、新北，就為了上每次半小時的課，其中語言治療卻怎麼也排不上。

她笑說「幾乎每周二都留下給語治，但通知的電話卻從未響起過」，孩子已經五歲半，想吃飯、想上廁所仍不會表達，當然知道以孩子情況而言，早療介入有限，但這社會卻一點機會也沒給，靠自己在網路上搜尋資訊，費盡所有的時間幫忙刺激孩子，最近終於會講爸爸、媽媽了，但再過幾個月孩子卻也快六歲了。

・排上語言治療後 隨時都可能被停課

兒童語言治療資源有限，家長即使排上了，也可能隨時被停課，擔心課程無法延續，家長到處排隊幾乎成了「必備動作」，語言治療師坦言，為紓緩語治塞車情形，多數醫院安排孩子上滿半年就會先停課，好讓新生進來，醫院雖會提前通知停課，但無法協助媒合，家長只能自救，若沒排上恐永遠被踢出語治市場。

台北市語言治療師公會秘書長王佩怡說，早療的孩子從聯評到報告出爐、上課，約要等候三個月到半年，才會安排固定的治療時間，各醫院的語言治療人數普遍不足，且語治師多以治療長輩為主，即使語治師一天最多可服務到14位孩子，兒童語治仍舊塞車。雅文基金會也說，多數家長也反應「外面想上語言治療統統都要等」。

王佩怡說，台灣對於早療相對不重視，反而老人可以得到相對好的照顧，但需要早療的孩子愈早介入治療，愈能復健成功，幫助孩子回到正常軌道，未來60年到70年的歲月裡，毋需家長、社會照顧他們一輩子，投資報酬率相對於老人更高，且遲緩兒帶給家庭的照顧負擔不亞於照顧失能長者，可是國內明顯不重視這塊。

・塞車兩大原因：患者等級未分流、醫院開缺少

馬偕醫學院聽語系主任、馬偕耳鼻喉科資深主治醫師林鴻清說，懷疑有發展遲緩的孩子，經聯評後，粗估至少有一半需要語言治療，而接受語言治療的患者，孩子的狀況也分不同等級，有嚴重身障、智能不足，或是只是構音不好臭乳呆的孩子，另外成人也同時都在競爭語言治療的資源，而孩子的語言治療也分為刺激語言以及協助改善構音，卻沒分等級，統統擠在一起。

林鴻清說，有些醫院會把成人的語治與小孩的部分分開，殘酷的是語治師，多希望能接簡單的案子，願意花愛心及時間相形之下較少，再加上醫院不願重視語言治療師，幾乎沒開缺，即使每年畢業生可多達到200人，也是被迫到外創業或是離開語言治療領域。

林鴻清建議，語言治療應該分等級，有些孩子只是構音的問題可以上幼兒園後調整，也建議政府應該要比照國外，醫療端治療因疾病所需的語言刺激治療，學校端也應該強制設置語言治療師，協助構音或是延續早療孩子的後續治療。

・每十萬人僅有4.2名語言治療師

根據衛福部統計，截至去年底為止，全國有993位語言治療師，每十萬人口僅有4.2位語言治療師可照顧國人，而根據衛福部社家署統計，每年通報發展遲緩的孩子約二萬多人，通過評估鑑定後，其中有六成的孩子需早療協助，多數皆需要語治介入，但台灣語治師人數稀少，執業分布也極為不均。

以登記執業的縣市來看，台中市最多有202名語言治療師，新北市居次有157位、台北市139位、高雄市112位，其餘縣市的語治師人數統統跌破百人，以離島資源最少，連江縣零位、金門澎湖各自僅有三位，本島以嘉義縣、台東縣最慘僅有六位，基隆居次僅有九位。

台北市語言治療師公會秘書長王佩怡說，語言治療在早療中扮演重要角色，從聽覺刺激腦部發展，再幫助發聲，若是有聽損的孩子，希望能在三歲前介入，透過配戴助聽器，或是其他的方法刺激表達，但現實是以台北市資源最豐沛的縣市，語治都是「卡滿」的情況。