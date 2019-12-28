親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
暖冬影響農漁民
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

蔡英文酸韓總機 他列出綠營人士分機號碼

眾人高喊「韓國瑜凍蒜」 郭台銘王金平都沒反應

語言刺激不能只靠治療師 家長也得加把勁

2019-12-28 21:52聯合報 記者陳雨鑫／台北即時報導

兒童早療的語言治療供不應求，醫師表示，現代人孩子生得少，對於孩子的期待又比以往高，只要進度不符合預期，有些家長就會過度緊張以為孩子發展遲緩，又或者是有些家長會認為，孩子被判定遲緩兒，刺激成長就成了治療師的事，這些恐怕都不利於孩子健康成長。

馬偕兒童醫院兒童神經科資深主治醫師陳慧如說，孩子發展遲緩原因多元，可分為先天與後天，先天原因如早產、身障、先天性心臟病等，後天最常見就是家長過度保護，導致語言、認知發展遲緩；不過，後天造成的發展遲緩，及時發現療幾乎都可以快速進步。

陳慧如說，在臨床上觀察，後天因素造成發展遲緩的孩子愈來愈多，分析與雙薪家庭以及3C產品有關，家長忙於工作，回家懶得再陪小孩說話、陪讀，有些家長則是直接用手機、平板當孩子保母，皆會影響孩子接觸語言或是認知刺激。

另外，有一群過度擔憂孩子發展的家長，一歲沒辦法講出單字就急著送早療。她說，一般情況下，一歲半的孩子會說五個單字、兩歲學會五十個單字也可用短句表達需求、三歲能說出簡單的完整句子，只要不脫離這些情況，家長都不必太緊張。

陳慧如表示，無論是先天或是後天因素需要語言刺激的孩子，家長的陪伴及協助復健非常重要，孩子在醫院的時間頂多半小時或一小時，返家後，仍需要持續的刺激，念故事給孩子聽或是多和孩子玩耍，增加認知刺激都是很好的方式，這些也不一定要家長親力親為， 孩子若由祖父母帶，祖父母也可以多給予孩子刺激。

陳慧如說，早療是近幾年來新興的疾病，無論是醫療人員或是民眾，許多觀念都還在建立中，所有的醫療制度以及家長的認知都需要各界一起努力。

語言醫師復健

延伸閱讀

影／搭高鐵記得翻翻座位網袋 捐款支持早療計畫

影／火雞音樂派對走進桃機 祝福旅客幸福過耶...

專訪／姚愛寗詮釋遲緩兒慘遭霸凌 透露悲慘過往

曾表達「只能看妳的背影」　陳建隆與陳子玄已離...

把握黃金期！新竹馬偕提供完善新生兒早療服務

寶寶學說話 親子共讀是關鍵

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

應酬養成的壞習慣 讓他罹患咽喉癌失去喉頭

2019-12-28 20:08

桃機觀景台人潮眾多！未來將抽號碼牌進場 一場30分鐘

2019-12-28 19:32

語言治療嚴重缺乏 基隆成最北的偏鄉

2019-12-28 21:53

早療資源難尋 孩子六歲了等不到語治課程

2019-12-28 21:52

友人PO鑽石圖案刺青…他一看神回「台灣大哥大」 網笑爆：中華電信也不錯啊！

2019-12-28 20:00

2020天文年鑑上線 日環食、木星近合難得一見

2019-12-28 17:22

古蹟、美食、藝術品！新竹動物園旁的「7個人氣景點」

2019-12-28 17:03

網傳南迴草埔隧道通車即封路 公路總局聲明：沒有的事

2019-12-28 15:27

「彌陀佛七」今圓滿 法鼓山邀民眾來寺院福慧迎新年

2019-12-28 14:49

快來台南小旅行！住趣淘漫旅送車票 每人749元起

2019-12-28 13:51

冷不下去！台灣72年來最暖 年均溫估24.6度

2019-12-28 13:28

影／林佳龍：民航局一定滿足澎湖春節返鄉及投票機位

2019-12-28 13:07

氣候暖化影響 花少果減農民頭痛

2019-12-28 13:07

冬天不見了嗎？學者：越來越短

2019-12-28 13:04

果陀《綠島小夜曲》2020歌劇院傳唱經典愛情之歌

2019-12-28 12:07

兒聯絡簿曝「手被門夾但只顧看正妹」爸傻眼 網全笑噴：真男人！

2019-12-28 12:00

中研院學者：未來「冬天」可能都要重新定義

2019-12-28 11:34

台灣72年來最暖年 鄭明典：夜晚冷不下去對健康不利

2019-12-28 11:30

年終12萬元！他回去算完後 竟然還要自己拿600出來

2019-12-28 10:55

喝文蛤湯像吃泡麵一樣方便 即食文蛤湯杯誕生

2019-12-28 10:05

冬令進補 慢性病患要留心中西藥交互作用

2019-12-28 09:54

別讓保暖變燙傷 專家提醒電暖器、電熱毯使用要點

2019-12-28 09:48

預測南部雨偏多要備傘？ 小編：降雨逾1毫米就算多雨啦

2019-12-28 09:42

冷氣團減弱白天回暖 入夜由南往北短暫雨

2019-12-28 09:18

冬天不見了？吳德榮：年均溫高不能與冬天混為一談

2019-12-28 08:17

健康你我他╱伸展操一日數回 老爸身體不再卡卡

2019-12-27 23:56

17隻超大恐龍 出沒華山文創區

2019-12-27 23:55

花蓮慈濟與台開合作 共創大健康產業

2019-12-27 23:52

衛福部三支箭 瞄準全人健康照護

2019-12-27 23:50

科普好健康／類風濕性關節炎 跟吸菸有關？

2019-12-27 23:48

看101煙火 推薦4大河濱公園

2019-12-27 23:14

兒科緊急醫療新增三項目 承攬醫院明年延伸全台

2019-12-27 22:12

超硬核！南瑤宮除夕搶頭香改「2公里賽跑」 網友笑翻：信徒身材都變讚惹

2019-12-27 20:00

桃機北側觀景臺明天開放 飛機迷可以欣賞航機降落

2019-12-27 18:55

失去陳爸繼續走下去 孩子的書屋將辦紀念音樂會

2019-12-27 18:32

台開集團與花蓮慈濟合作 推動大健康產業

2019-12-27 18:18

愛滋擬人角色誕生！不會講話的3C破壞王 彩蛋藏超深

2019-12-27 18:16

台每天逾20童交通事故受傷 這繪本讓孩子學會馬路禮儀

2019-12-27 18:14

國道拖救車派遣APP元旦啟用 加速拖救、全程監控

2019-12-27 17:25
看更多

熱門文章

好市多巨大倉鼠萌翻天 比童大狐狸再掀暴動「兩隻擠滿推車」

2019-12-28 09:50

台灣72年來最暖年 鄭明典：夜晚冷不下去對健康不利

2019-12-28 11:30

年終12萬元！他回去算完後 竟然還要自己拿600出來

2019-12-28 10:55

冬天不見了？吳德榮：年均溫高不能與冬天混為一談

2019-12-28 08:17

喝文蛤湯像吃泡麵一樣方便 即食文蛤湯杯誕生

2019-12-28 10:05

應酬養成的壞習慣 讓他罹患咽喉癌失去喉頭

2019-12-28 20:08

冷氣團減弱白天回暖 入夜由南往北短暫雨

2019-12-28 09:18

中研院學者：未來「冬天」可能都要重新定義

2019-12-28 11:34

睽違11年！台東林管處招考約僱森林護管員 薪35K

2019-12-28 12:56

每日星座運勢／處女運勢強盛的一天 有機會得禮物　

2019-12-28 00:00

山林魅影猛禽林鵰現蹤竹山林道 吸引鳥友瘋狂追逐

2019-12-28 14:40

17隻超大恐龍 出沒華山文創區

2019-12-27 23:55

牛排控快衝ㄧ波！樂雅樂「豪華海陸餐點買一送一」

2019-12-28 13:34

古蹟、美食、藝術品！新竹動物園旁的「7個人氣景點」

2019-12-28 17:03

【執醫趣聞】陳彥任／戴口罩的原因

2019-12-28 06:00

貝果控吃起來！ 好丘人氣「厚醬貝果」限時四天買1送1

2019-12-27 21:37

瑞芳小黑犬受困3層樓深大排 民眾獸醫合力救援脫困

2019-12-28 14:04

桃機觀景台人潮眾多！未來將抽號碼牌進場 一場30分鐘

2019-12-28 19:32

屋馬燒肉「1月11日店休一日」讓員工投票！網讚：大氣

2019-12-28 11:42

【育兒難題】曾慕昀／誤食便便事件

2019-12-28 06:00

2020天文年鑑上線 日環食、木星近合難得一見

2019-12-28 17:22

蔡依林、昆凌裹泰迪熊大衣萌萌噠 梁靜茹穿駝色顯修長

2019-12-28 19:11

影/ 「超·大恐龍展」現身華山 首度復原日本恐龍大腦

2019-12-27 22:57

影／林佳龍：民航局一定滿足澎湖春節返鄉及投票機位

2019-12-28 13:07

網友問昆凌百搭短靴哪裡買 這雙紅底鞋林心如也有入手

2019-12-28 15:43

快來台南小旅行！住趣淘漫旅送車票 每人749元起

2019-12-28 13:51

暖冬持續明年有荔枝吃嗎？果農：接下來的低溫是關鍵

2019-12-28 11:29

「彌陀佛七」今圓滿 法鼓山邀民眾來寺院福慧迎新年

2019-12-28 14:49

看101煙火 推薦4大河濱公園

2019-12-27 23:14

微熱山丘新年限定包裝禮盒 傳遞傳統美味和團圓喜慶

2019-12-28 11:30

健康你我他╱伸展操一日數回 老爸身體不再卡卡

2019-12-27 23:56

網傳南迴草埔隧道通車即封路 公路總局聲明：沒有的事

2019-12-28 15:27

預測南部雨偏多要備傘？ 小編：降雨逾1毫米就算多雨啦

2019-12-28 09:42

暖冬高溫影響 台東鳳梨釋迦傷害10％

2019-12-28 10:57

今年暖冬高雄農損逾10億元

2019-12-28 11:19

暖冬又來？農民擔心災損漁民憂心盛產

2019-12-28 11:28

受暖冬影響 竹縣水蜜桃、甜柿產量稅減

2019-12-28 10:55

鼠年最強「賀歲酒」！諧音「真有錢」 倒出滿滿黃金

2019-12-28 13:32

開運又討喜！五款紅色珠寶飾品火熱暖心

2019-12-28 17:59

冬令進補 慢性病患要留心中西藥交互作用

2019-12-28 09:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top