語言刺激不能只靠治療師 家長也得加把勁

兒童早療的語言治療供不應求，醫師表示，現代人孩子生得少，對於孩子的期待又比以往高，只要進度不符合預期，有些家長就會過度緊張以為孩子發展遲緩，又或者是有些家長會認為，孩子被判定遲緩兒，刺激成長就成了治療師的事，這些恐怕都不利於孩子健康成長。

馬偕兒童醫院兒童神經科資深主治醫師陳慧如說，孩子發展遲緩原因多元，可分為先天與後天，先天原因如早產、身障、先天性心臟病等，後天最常見就是家長過度保護，導致語言、認知發展遲緩；不過，後天造成的發展遲緩，及時發現療幾乎都可以快速進步。

陳慧如說，在臨床上觀察，後天因素造成發展遲緩的孩子愈來愈多，分析與雙薪家庭以及3C產品有關，家長忙於工作，回家懶得再陪小孩說話、陪讀，有些家長則是直接用手機、平板當孩子保母，皆會影響孩子接觸語言或是認知刺激。

另外，有一群過度擔憂孩子發展的家長，一歲沒辦法講出單字就急著送早療。她說，一般情況下，一歲半的孩子會說五個單字、兩歲學會五十個單字也可用短句表達需求、三歲能說出簡單的完整句子，只要不脫離這些情況，家長都不必太緊張。

陳慧如表示，無論是先天或是後天因素需要語言刺激的孩子，家長的陪伴及協助復健非常重要，孩子在醫院的時間頂多半小時或一小時，返家後，仍需要持續的刺激，念故事給孩子聽或是多和孩子玩耍，增加認知刺激都是很好的方式，這些也不一定要家長親力親為， 孩子若由祖父母帶，祖父母也可以多給予孩子刺激。

陳慧如說，早療是近幾年來新興的疾病，無論是醫療人員或是民眾，許多觀念都還在建立中，所有的醫療制度以及家長的認知都需要各界一起努力。