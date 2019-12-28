應酬養成的壞習慣 讓他罹患咽喉癌失去喉頭

64歲張先生原是貿易公司業務經理，因工作關係常需要應酬，漸漸養成抽菸喝酒的習慣。20年前因聲音沙啞了半年未痊癒才至醫院就醫，原以為是小毛病，卻被醫師診斷為下咽癌第四期，張先生永遠記得當他告知家人需進行全喉切除手術以保性命時，全家人傷心落淚的場景。

剛動完手術的張先生，面對人生未來的態度非常消極，原本的工作也因無法說話而停擺，家庭從此陷入愁雲慘霧中。大約一年多後，因為朋友的鼓勵和復聲協會團體的支持，他慢慢的走出失去喉嚨的陰霾，也積極地開始進行言語復健，如今的張先生，已能以食道語順暢說話，恢復跟外界的溝通。

張先生的故事並不少見，台灣每年有1800多位新增的咽喉癌患者，雖隨著醫療技術進步和器官保存觀念盛行，全喉切除手術案例逐年減少，但每年仍有近百位患者接受此手術。手術後病患立即失去喉頭發聲機能，想說話沒有聲音，身心遭受巨大的改變，家庭生計與社交生活也受到重大影響。

無喉者復聲協會理事長、北榮耳鼻喉部主任朱本元表示，為了協助無喉者進行嗓音復健，中華民國無喉者復聲協會於民國75年由台北榮總耳鼻喉部前部主任張斌教授成立，藉由病友間的相互扶持，讓生活逐漸恢復正軌，重新走入社會。