桃機觀景台人潮眾多！未來將抽號碼牌進場 一場30分鐘

桃園國際機場新設的南、北側觀景台今天同時開放民眾前往觀賞飛機，下午由於人數眾多，南側觀景台大排長龍，為了讓民眾有好的參觀品質，桃機公司表示，如果入場人數已達規定的上限，將進行入場停留時間管制，排隊抽號碼牌入場，停留時間為30分鐘。

北側觀景台「上層」今天試營運，由於只開放上層，入場人數限定100人，但是知道的民眾比較少，所以排隊人數不多，今天天氣晴朗，民眾除欣賞北跑道降落的航機，傍晚時候晚霞滿天，今天來搶頭香的民眾覺得特別幸運，機場夕照也成為桃機的新打卡景點。

已經開放過的南側觀景台，今天則是湧入爆量的人潮，排隊的隊伍蔓延近100公尺，桃機公司表示，假日人多大排長龍，讓民眾久候不耐，也影響美食街的用餐動線，未來將採取抽取號碼牌的方式，減少民眾站立等待的不便，同時可紓解美食街的用餐空間。

新的措施將採取類似迪士尼樂園的管制措施，民眾先抽取號碼牌，牌上會有入場時間，在指定時間內入場，就能省去排隊的時間，桃機公司指出，為了避免等候入場人數眾多，並確保入場者的觀景品質，如果遇到入場人數達300人（南側觀景台）時，將進行入場停留時間管制，並抽取號碼牌入場，每場次入場人數300人，停留時間為30分鐘，如過遇到商場人數達1100人次時，也將進行觀景電梯的流量管制，請參觀民眾配合現場服務人員導引。

另外，為維護飛航安全，民眾前往觀景台有下列注意事項：

X一般禁止事項：

禁止攜帶動物（放置於寵物籠內及導盲犬除外）。

禁止攜帶危險物品、易燃物、手推車。

禁止飲食及吸菸。

X飛航禁止事項：

禁止向機坪丟擲任何異物或其他廢棄物。

禁止施放有礙飛航安全物體如風箏、天燈、燈火、無人機、空拍機、遙控飛機、氣球或其他可能影響航空器飛航安全之漂浮或移動物體。

禁止以聚光型投射燈光、雷射光束照射航空器。