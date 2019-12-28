親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
暖冬影響農漁民
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

應酬養成的壞習慣 讓他罹患咽喉癌失去喉頭

財務長侵吞公款遭開除 竟設假帳號放假消息報復

桃機觀景台人潮眾多！未來將抽號碼牌進場 一場30分鐘

2019-12-28 19:32攝影中心 記者鄭超文／桃園機場即時報導

桃園國際機場新設的南、北側觀景台今天同時開放民眾前往觀賞飛機，下午由於人數眾多，南側觀景台大排長龍，為了讓民眾有好的參觀品質，桃機公司表示，如果入場人數已達規定的上限，將進行入場停留時間管制，排隊抽號碼牌入場，停留時間為30分鐘。

北側觀景台「上層」今天試營運，由於只開放上層，入場人數限定100人，但是知道的民眾比較少，所以排隊人數不多，今天天氣晴朗，民眾除欣賞北跑道降落的航機，傍晚時候晚霞滿天，今天來搶頭香的民眾覺得特別幸運，機場夕照也成為桃機的新打卡景點。

已經開放過的南側觀景台，今天則是湧入爆量的人潮，排隊的隊伍蔓延近100公尺，桃機公司表示，假日人多大排長龍，讓民眾久候不耐，也影響美食街的用餐動線，未來將採取抽取號碼牌的方式，減少民眾站立等待的不便，同時可紓解美食街的用餐空間。

新的措施將採取類似迪士尼樂園的管制措施，民眾先抽取號碼牌，牌上會有入場時間，在指定時間內入場，就能省去排隊的時間，桃機公司指出，為了避免等候入場人數眾多，並確保入場者的觀景品質，如果遇到入場人數達300人（南側觀景台）時，將進行入場停留時間管制，並抽取號碼牌入場，每場次入場人數300人，停留時間為30分鐘，如過遇到商場人數達1100人次時，也將進行觀景電梯的流量管制，請參觀民眾配合現場服務人員導引。

另外，為維護飛航安全，民眾前往觀景台有下列注意事項：

X一般禁止事項：

禁止攜帶動物（放置於寵物籠內及導盲犬除外）。

禁止攜帶危險物品、易燃物、手推車。

禁止飲食及吸菸。

X飛航禁止事項：

禁止向機坪丟擲任何異物或其他廢棄物。

禁止施放有礙飛航安全物體如風箏、天燈、燈火、無人機、空拍機、遙控飛機、氣球或其他可能影響航空器飛航安全之漂浮或移動物體。

禁止以聚光型投射燈光、雷射光束照射航空器。

違反上述禁止事項者，機場公司得要求旅客離開，如不願配合者，視情節將會同航空警察局強制離開，另依民用航空法及航空保安相關規範，最高可處新台幣150萬元罰鍰。

桃園機場北側觀景台上層今天開放，傍晚時候，民眾可以邊看晚霞邊拍飛機。記者鄭超文／...
桃園機場北側觀景台上層今天開放，傍晚時候，民眾可以邊看晚霞邊拍飛機。記者鄭超文／攝影
分享
桃園機場南、北側觀景台今天開放，南側觀景台由於早兩週開放，較為民眾熟知，所以下午...
桃園機場南、北側觀景台今天開放，南側觀景台由於早兩週開放，較為民眾熟知，所以下午時大排長龍，桃機表示，未來在人多時，將採取抽號碼牌入場。記者鄭超文／攝影
分享
桃園機場南、北側觀景台今天開放，南側觀景台由於早兩週開放，較為民眾熟知，所以下午...
桃園機場南、北側觀景台今天開放，南側觀景台由於早兩週開放，較為民眾熟知，所以下午時大排長龍。記者鄭超文／攝影
分享
桃園機場北側觀景台上層今天開放，不只飛機迷前往拍飛機，一位機師也利用空檔前往觀賞...
桃園機場北側觀景台上層今天開放，不只飛機迷前往拍飛機，一位機師也利用空檔前往觀賞。記者鄭超文／攝影
分享

桃機機場空拍機

延伸閱讀

桃機北側觀景臺明天開放 飛機迷可以欣賞航機降...

桃機北側觀景台28日試營運 再創航站視覺

桃機二航廈北側觀景台上層 28日試營運

試體驗？桃機觀景台早上總統剪綵開放 下午四點...

影／桃機戶外觀景台下午開放 飛機迷詢問電話接...

超大客機A380就在眼前！桃園機場全台最大觀...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

應酬養成的壞習慣 讓他罹患咽喉癌失去喉頭

2019-12-28 20:08

友人PO鑽石圖案刺青…他一看神回「台灣大哥大」 網笑爆：中華電信也不錯啊！

2019-12-28 20:00

2020天文年鑑上線 日環食、木星近合難得一見

2019-12-28 17:22

古蹟、美食、藝術品！新竹動物園旁的「7個人氣景點」

2019-12-28 17:03

網傳南迴草埔隧道通車即封路 公路總局聲明：沒有的事

2019-12-28 15:27

「彌陀佛七」今圓滿 法鼓山邀民眾來寺院福慧迎新年

2019-12-28 14:49

快來台南小旅行！住趣淘漫旅送車票 每人749元起

2019-12-28 13:51

冷不下去！台灣72年來最暖 年均溫估24.6度

2019-12-28 13:28

影／林佳龍：民航局一定滿足澎湖春節返鄉及投票機位

2019-12-28 13:07

氣候暖化影響 花少果減農民頭痛

2019-12-28 13:07

冬天不見了嗎？學者：越來越短

2019-12-28 13:04

果陀《綠島小夜曲》2020歌劇院傳唱經典愛情之歌

2019-12-28 12:07

兒聯絡簿曝「手被門夾但只顧看正妹」爸傻眼 網全笑噴：真男人！

2019-12-28 12:00

中研院學者：未來「冬天」可能都要重新定義

2019-12-28 11:34

台灣72年來最暖年 鄭明典：夜晚冷不下去對健康不利

2019-12-28 11:30

年終12萬元！他回去算完後 竟然還要自己拿600出來

2019-12-28 10:55

喝文蛤湯像吃泡麵一樣方便 即食文蛤湯杯誕生

2019-12-28 10:05

冬令進補 慢性病患要留心中西藥交互作用

2019-12-28 09:54

別讓保暖變燙傷 專家提醒電暖器、電熱毯使用要點

2019-12-28 09:48

預測南部雨偏多要備傘？ 小編：降雨逾1毫米就算多雨啦

2019-12-28 09:42

冷氣團減弱白天回暖 入夜由南往北短暫雨

2019-12-28 09:18

冬天不見了？吳德榮：年均溫高不能與冬天混為一談

2019-12-28 08:17

健康你我他╱伸展操一日數回 老爸身體不再卡卡

2019-12-27 23:56

17隻超大恐龍 出沒華山文創區

2019-12-27 23:55

花蓮慈濟與台開合作 共創大健康產業

2019-12-27 23:52

衛福部三支箭 瞄準全人健康照護

2019-12-27 23:50

科普好健康／類風濕性關節炎 跟吸菸有關？

2019-12-27 23:48

看101煙火 推薦4大河濱公園

2019-12-27 23:14

兒科緊急醫療新增三項目 承攬醫院明年延伸全台

2019-12-27 22:12

超硬核！南瑤宮除夕搶頭香改「2公里賽跑」 網友笑翻：信徒身材都變讚惹

2019-12-27 20:00

桃機北側觀景臺明天開放 飛機迷可以欣賞航機降落

2019-12-27 18:55

失去陳爸繼續走下去 孩子的書屋將辦紀念音樂會

2019-12-27 18:32

台開集團與花蓮慈濟合作 推動大健康產業

2019-12-27 18:18

愛滋擬人角色誕生！不會講話的3C破壞王 彩蛋藏超深

2019-12-27 18:16

台每天逾20童交通事故受傷 這繪本讓孩子學會馬路禮儀

2019-12-27 18:14

國道拖救車派遣APP元旦啟用 加速拖救、全程監控

2019-12-27 17:25

幾歲都可以開始「一人生活學」 4點檢視你準備好了沒？

2019-12-27 17:21

3歲女童發燒咳嗽1周未癒 確診黴漿菌肺炎

2019-12-27 16:27

她懷孕出現妊娠毒血症 洗腎22年致力替腎友謀福

2019-12-27 16:11
看更多

熱門文章

好市多巨大倉鼠萌翻天 比童大狐狸再掀暴動「兩隻擠滿推車」

2019-12-28 09:50

全聯PX Pay成台灣行動支付前三大 限2天滿千贈千點

2019-12-27 21:57

台灣72年來最暖年 鄭明典：夜晚冷不下去對健康不利

2019-12-28 11:30

年終12萬元！他回去算完後 竟然還要自己拿600出來

2019-12-28 10:55

冬天不見了？吳德榮：年均溫高不能與冬天混為一談

2019-12-28 08:17

喝文蛤湯像吃泡麵一樣方便 即食文蛤湯杯誕生

2019-12-28 10:05

冷氣團減弱白天回暖 入夜由南往北短暫雨

2019-12-28 09:18

中研院學者：未來「冬天」可能都要重新定義

2019-12-28 11:34

每日星座運勢／處女運勢強盛的一天 有機會得禮物　

2019-12-28 00:00

睽違11年！台東林管處招考約僱森林護管員 薪35K

2019-12-28 12:56

山林魅影猛禽林鵰現蹤竹山林道 吸引鳥友瘋狂追逐

2019-12-28 14:40

17隻超大恐龍 出沒華山文創區

2019-12-27 23:55

牛排控快衝ㄧ波！樂雅樂「豪華海陸餐點買一送一」

2019-12-28 13:34

【執醫趣聞】陳彥任／戴口罩的原因

2019-12-28 06:00

貝果控吃起來！ 好丘人氣「厚醬貝果」限時四天買1送1

2019-12-27 21:37

應酬養成的壞習慣 讓他罹患咽喉癌失去喉頭

2019-12-28 20:08

古蹟、美食、藝術品！新竹動物園旁的「7個人氣景點」

2019-12-28 17:03

兒科緊急醫療新增三項目 承攬醫院明年延伸全台

2019-12-27 22:12

瑞芳小黑犬受困3層樓深大排 民眾獸醫合力救援脫困

2019-12-28 14:04

【育兒難題】曾慕昀／誤食便便事件

2019-12-28 06:00

屋馬燒肉「1月11日店休一日」讓員工投票！網讚：大氣

2019-12-28 11:42

2020天文年鑑上線 日環食、木星近合難得一見

2019-12-28 17:22

影／林佳龍：民航局一定滿足澎湖春節返鄉及投票機位

2019-12-28 13:07

影/ 「超·大恐龍展」現身華山 首度復原日本恐龍大腦

2019-12-27 22:57

網友問昆凌百搭短靴哪裡買 這雙紅底鞋林心如也有入手

2019-12-28 15:43

「彌陀佛七」今圓滿 法鼓山邀民眾來寺院福慧迎新年

2019-12-28 14:49

暖冬持續明年有荔枝吃嗎？果農：接下來的低溫是關鍵

2019-12-28 11:29

快來台南小旅行！住趣淘漫旅送車票 每人749元起

2019-12-28 13:51

看101煙火 推薦4大河濱公園

2019-12-27 23:14

微熱山丘新年限定包裝禮盒 傳遞傳統美味和團圓喜慶

2019-12-28 11:30

蔡依林、昆凌裹泰迪熊大衣萌萌噠 梁靜茹穿駝色顯修長

2019-12-28 19:11

健康你我他╱伸展操一日數回 老爸身體不再卡卡

2019-12-27 23:56

用「柚子胡椒」當湯底！開丼「香柚胡椒燒鍋」上桌

2019-12-27 21:12

預測南部雨偏多要備傘？ 小編：降雨逾1毫米就算多雨啦

2019-12-28 09:42

網傳南迴草埔隧道通車即封路 公路總局聲明：沒有的事

2019-12-28 15:27

暖冬高溫影響 台東鳳梨釋迦傷害10％

2019-12-28 10:57

桃機觀景台人潮眾多！未來將抽號碼牌進場 一場30分鐘

2019-12-28 19:32

鼠年最強「賀歲酒」！諧音「真有錢」 倒出滿滿黃金

2019-12-28 13:32

暖冬又來？農民擔心災損漁民憂心盛產

2019-12-28 11:28

今年暖冬高雄農損逾10億元

2019-12-28 11:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top